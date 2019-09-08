И стансы Пушкина, и хруст скобарской булки...

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08.09.2019 23:01|ПсковКомментариев: 0

Опытные туристы знают: любой уважающий себя город - это не только достопримечательности, но и запахи, цвета, звуки, вкусы. Выражение «распробовать город на вкус» давно перестало быть метафорой: мы едем в Париж и не представляем его без круассанов и капучино у Эйфелевой башни, отправляемся в Тбилиси и обязательно заходим на улицу Шардени, чтобы отведать хачапури или хинкали, летим в Прагу и заказываем в первом же ресторанчике запеченое свиное колено под бокальчик чего-нибудь пенного.

А чем на вкус запоминаются Псков, Изборск, Печоры? Шашлыками и гамбургерами? Или судаком и пряниками? В ответе на этот вопрос кроется многое - и туристские маршруты, и ресторанные меню, и фермерские приоритеты, и структура региональных грантов... В поисках собственного вкуса Псковская область уже достигла определенных успехов, но многое еще предстоит сделать. Нужен ли Пскову свой гастробренд, чем  наш регион покорил знаменитого мишленовского шеф-повара и когда мы начнем производить напитки из свеклы - об этом и многом другом читайте в нашем материале.

Вкусная экспедиция

Посмотреть и попробовать все самое вкусное. С этой амбициозной целью в начале сентября в Псковскую область прибыли ведущие российские и зарубежные эксперты гастрономического туризма. Среди них - президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, заместитель директора по работе с органами власти TUI Russia & CIS Светлана Гонецкая, шеф-повар ресторана высокой французской кухни Cristal Room Мишель Луи Ленц и автор проекта «Причудская общественная кухня» из Эстонии Тауно Лаасик.

В роли инициатора поездки выступил Центр Поддержки экспорта Псковской области в лице его руководителя Светланы Ярлыковской. Активное участие в организации экспедиции также принял псковский ресторатор Андрей Филатов, известный псковичам по таким проектам, как «Kinza», «Шоколад», «Русаков».

Эксперты посетили основные места развития гастрономического туризма в области: крестьянско-фермерское хозяйство «Душевный хутор», которое успешно производит сыры, хлеб и другие продукты, хозяйство «Барановское», где можно попробовать свежую малину, фрукты, варенья и напитки, страусиную ферму «Изборский страус», гостиничный комплекс «Изборск» и имение «Алтунъ», где в меню есть традиционные псковские блюда из местных продуктов. Побывали также на Талабских островах и в Печорах.

Леонид Гелибтерман: «Мы постарались не просто пробежаться по всем объектам, а по возможности глубоко поговорить с фермерами, владельцами отелей, рестораторами о целях, задачах их проектов, и исходя из этого дать профессиональные советы и рекомендации «по горячим следам». Что касается Печор, то это, скорее, была эмоциональная история: когда ты говоришь о Псковской области, ты всегда должен понимать, что речь идет об очень древнем месте с очень богатой духовностью. В этом смысле Печоры для нас - место силы, намоленное место. Прочувствовать Псковскую область без Печор невозможно».

Что же увидели гастроэксперты во время своего путешествия? Начнем с хорошего. Прежде всего, они отметили ощутимую динамику в развитии «вкусного туризма» в регионе. Об этом говорит и появление фермерских хозяйств, заинтересованных в производстве качественного местного продукта, и поддержка подобных инициатив со стороны властей, и попытки создания узнаваемых брендов регионального и федерального уровня («Столбушинский продукт», «Хилово», «Ольгинская», «Изборский пряник»).

 Всего, по мнению Леонида Гелибтермана, в России на сегодня есть около 10–12 регионов, где делают ставку именно на гастрономический туризм. В остальных интерес, скорее, декларируют. В числе лидеров эксперт называет Приморье и Краснодарский край, Бурятию, Псковскую, Калининградскую, Владимирскую и Ярославскую области. При этом подход от региона к региону может меняться: если в Калининграде «выстрелил» фестиваль стритфуда Kaliningrad Street Food, то в Пскове делают ставку на серьезные исследовательские экспедиции в глубинку, которые позволили бы выделить продукты и блюда, экспорт которых стоит поддержать. В любом случае, по мнению эксперта, развитие таких инициатив возможно только при участии государства — при построении эффективных государственно-частных партнерств (ГЧП).

Другая важная составляющая — это межрегиональные мероприятия для специалистов и энтузиастов, занятых в сфере развития гастрономического туризма в разных регионах, которые позволили бы им знакомиться и обмениваться опытом. Как раз с «гастроэнтузиастами» в нашей области проблем нет, считает Леонид. Он отмечает, что регион радует обилием людей с «горящими глазами», которым надо просто помочь, расширив круг контактов.В любом случае - без таких людей движение вперед было бы невозможно. А двигаться, судя по всему придется, хотим мы того или нет: гастротуризм на сегодня признан приоритетным в числе других направлений туризма на государственном уровне.

Кстати

Проект Ростуризма «Гастрономическая карта России» был запущен в 2017 году и представляет собой виртуальную карту, на которой можно найти «локальные» гастрономические бренды отдельных территорий. Если мы захотим познакомиться с потенциалом Псковской области, то найдем на карте только «Хлебный хутор» и «Монастырский сбитень».

Очень русская Нормандия

Чем же завлечь гастротуристов в Псковскую область? Прежде всего, местным агропродуктом, уверен Мишель Луи Ленц (Франция), шеф-повар ресторана высокой французской кухни Cristal Room Baccarat (Москва), работавший в нескольких ресторанах, отмеченных звездами «Мишлен», обладатель множества международных наград. Нельзя, чтобы в Рязани, Краснодаре и Пскове гостям предлагали одну и ту же еду. Вкусы должны быть везде разные.

Правда, отвечая на вопрос о том, чем же самым вкусным его угостили в Псковской области, Мишель предпочел дипломатично отшутиться, - сказал, что чистый воздух. Но Леонид Гелибтерман все же рассказал, что на шеф-повара очень большое впечатление произвели «заедки» в Изборске - гостю предложили сушеную калину. Попробовав ее, француз попросил дать ему с собой еще «чуть-чуть», потому что в Москве такого деликатеса не найти.

Мишель Луи Ленц: «Побывав в Псковской области, я открыл для себя территорию, которая немного похожа на Нормандию, но в то же время очень русская. Мои впечатления от области таковы: у вас существуют продукты, которых мы, к сожалению, не видим в ресторанах, но на данный момент их уровень еще оставляет желать лучшего. Потребуется время, чтобы продукты, произведенные фермерами, стали по-настоящему пригодными для рынка и чтобы они стали интересными для потребителя. Это очень важно - переработать продукт, но в то же время сохранить его природу».

Впрочем, одним только местным продуктом сыт не будешь: по мысли французского шеф-повара, немаловажная роль в продвижении региона на туристической гастрокарте принадлежит властям - без участия чиновников аграрии тяжелую большую работу попросту «не потянут». Проще говоря, если фермеры обязаны давать гостям «хлеб», то область должна обеспечивать доступное «зрелище», а значит, должна привести в порядок дороги, памятники культуры, должна принимать меры по улучшению экологии в регионе...

Кроме того, именно в силах власти - разработать систему, в рамках которой местные фермеры могли бы брендировать свои продукты как произведенные именно в Пскове. Европейские страны активно используют знаки защиты своих продуктов (PDO, PGI и TSG) — так, в настоящее время в Италии 291 продукт имеет наименование, зарегистрированное по месту происхождения; во Франции — 237, в Испании — 193, в Португалии — 137. В России подобная практика пока внове, хотя даже в нашем регионе хоть сегодня можно регистрировать и бутилированную воду, и пряники, и травяные сборы, и разного рода напитки - во всем мире их производят из вина, а у нас их делают из ягод, фруктов и даже из свеклы!

Очень русское Причудье

В вопросах гастротуризма Псковской области не грех использовать свое уникальное приграничное месторасположение. Свой турист - хорошо, заграничный - еще лучше: то, что для нас более-менее привычно (ну, кто из нас не ел пряников и пирогов?), для них - в диковинку. 

Светлана Гонецкая: «Перспективы у псковской кухни есть, у региона есть что предложить туристам. Особенно интересными видятся возможности международного туризма, поскольку регион граничит с несколькими государствами. Мне кажется, что в первую очередь надо развивать составляющую именно по въезду. И, конечно же, использовать возможности Северо-Западного Федерального округа в проекте «Серебряное ожерелье», который также поддерживает наша компания. Но вместе с тем в регионе есть и над чем работать. В частности, в ресторанных меню зачастую не присутствуют ярко выраженные блюда псковской кухни. Мы готовы присоединиться к анализу и разработке гастромаршрутов, если области нужен наш опыт и наши возможности».

Придумывать велосипед здесь не надо: в сопредельной Прибалтике уже работают проекты, в которые могут органично влиться наши фермеры, рестораторы и отельеры. Яркий тому пример - «Причудская общественная кухня» - гастрономический маршрут вдоль Чудского озера. Этим проектом эстонец Тауно Лаасик занимается уже более 10 лет. Протяженность туристского маршрута - 175 километров. С включением Псковской области он увеличится до 400 километров.

Тауно Лаасик: «Мы считаем, что Псковская область - это часть Причудской кухни. Многие блюда и продукты у нас одинаковые. Туристам будет очень интересно сравнить кухни и сделать свои выводы. Я приехал сюда с целью узнать возможность развивать свой проект, и я очень рад, так как я здесь встретил очень много людей, которые с удовольствием со мной эту идею обсудили с блестящими глазами и энтузиазмом хотят сейчас с нами сотрудничать и стать участниками Причудского гастрономического пути. Я уверен, что это будет очень хороший и знаменитый туристический маршрут Европы».

Просчитать перспективы и помочь в организационных моментах обеим сторонам - эстонской и псковской - готова компания TUI Russia & CIS. Заинтересовал проект и ресторатора Андрея Филатова, который много лет занимается поиском утраченных рецептов псковской кухни. По его мнению, проект «Причудская общественная кухня» - это возможность сохранить свои корни, традиции и,что не менее важно, - свои продукты.

Андрей Филатов: «Я очень благодарен Тауно: у нас вчера был замечательный мастер-класс, на котором он показал, как нужно разделывать щуку, чтобы в ней не осталось ни одной косточки - это восторг! Одним движением руки».

Подавать по мере готовности

Все эксперты сошлись во мнении, что в Псковской области уже есть сложившиеся гастропроекты, которые можно продавать туристам хоть сегодня. Страусиная ферма под Изборском, крестьянско-фермерское хозяйство «Барановское» - это готовые продукты, готовые принимать гостей автобусами.

Леонид Гелибтерман: «Мы не обменивались мнениями. Каждый должен сформировать свое самостоятельное суждение. Дискутировать мы начнем только тогда, когда уже все переварим. Затем начнем складывать и искать консенсус. Мы ничего не обсуждали, кроме эмоциональной составляющей: «Смотри, как красиво это яблоко подсвечено псковским солнцем!» Но по итогам экспедиции мы, безусловно, создадим некий документ-рекомендацию».

И все же ряд замечаний в адрес псковских производителей, рестораторов и отельеров прозвучал. В числе отмеченных недоработок - отсутствие системы информирования туристов и удобной логистики, непродуманность программы отдыха и интерактивов. Где-то - попросту не создана «красивая картинка» - как бы мы не относились к современному образу мышления, туристу все равно нужна именно зрелищность, инстаграмная фотогеничность места, куда он приезжает. 

А еще Псковской области очень не хватает своего гастросувенира, считают эксперты. Причем не на уровне рассуждений типа «ну, есть же у нас иван-чай, есть сбитень, есть мед». Они говорили о некоем сборном продукте, который объединил бы сразу несколько наименований. Это и для туриста удобно - не надо бегать по разным палаткам и даже городам, чтобы найти и изборский пряник, и цукаты из ревеня. И для производителей выгодно: их продукция гарантированно будет реализована. Даже для органов власти это будет интересно: у них не будет никаких сомнений, что подарить участникам иногородних и иностранных делегаций.

Все очень просто: собрать самое интересное, красиво упаковать и наладить реализацию. Как сказал Леонид, «пришла пора кому-то умному взять и соединить все воедино - и будет всем счастье... Меня недавно поразил сувенир из Словении, они формировали его на государственном уровне: отобрали из разных регионов по местному продукту, упаковали красиво и выпустили. Замечательная история! Сделайте это на уровне Псковской области!»

Видимо, гастроэкспертам наш регион очень приглянулся, ведь одной только экспедицией и рекомендациями они не ограничились. 27 сентября этого года в Москве в рамках Московского дипломатического гастрономического клуба, который объединяет послов зарубежных стран в РФ, состоится презентация Псковской области.

Во время этой презентации пройдет дегустация блюд псковской кухни, которые будет готовить местный шеф-повар, и будут представлены туристский потенциал области, культурная составляющая и несколько производителей продуктов питания и напитков. Аудитория - самая что ни на есть представительная: на сегодня уже послы 10 стран подтвердили свое участие, но организаторы ожидают порядка 25, а то и 30 стран.

Так что Псковская область сможет показать себя во всей своей красе. А точнее, во всем вкусе.

Елена Никитина

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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