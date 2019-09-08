Туризм

Россияне назвали желаемые для путешествий страны

Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, США и Турции. Это следует из данных опроса экспертов, данные которого приводит RT.

Так, по девять процентов респондентов ответили, что хотели бы поехать в Италию и Францию. Ещё по семь процентов опрошенных сказали, что мечтают посетить США и Турцию. Германию хотят посетить пять процентов россиян.

Ещё по четыре процента ответили, что хотели бы побывать в Великобритании и Испании. Тех, кто предпочёл бы путешествие Австралию, Индию, Китай, страны СНГ, Новую Зеландию, Таиланд, в Японию, а также Египет и другие страны Ближнего Востока, — по три процента на каждое направление.

Один процент респондентов заявили, что просто хотели бы побывать за границей. Ещё девять процентов опрошенных отметили, что вообще не желают выезжать за рубеж.