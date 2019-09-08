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Туризм

Псковский туроператор «Славянский тур» принял участие в XVII Съезде Российского союза туриндустрии

17.09.2019 17:18|ПсковКомментариев: 0

Директор компании «Славянский тур» Изабелла Коваль приняла участие в XVII Съезде Российского союза туриндустрии, который состоялся в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ.

На съезде обсуждались вопросы страхования туроператоров, внедрения Информационной системы «Электронная путевка», поднимался вопрос о запрете ведения туроператорской деятельности туристскими информационными центрами.

Участниками съезда был отмечен рост интереса россиян к внутреннему туризму. Среди положительных моментов в отрасли, произошедших за последние два года, гости отметили открытие Турции, рост внутреннего туризма, введение электронных виз в России, расширение перечня аэропортов, работающих в режиме «открытого неба».

РСТ - крупнейшее общественное объединение в сфере туризма, имеющее офис в Москве и 12 региональных отделений. Союз представляет интересы более 3 тыс. предприятий туриндустрии с учетом членства общественных объединений в сфере туризма. Напрямую в РСТ входит 459 компаний, в том числе региональные и профессиональные ассоциации и союзы, туроператоры и турагенты, средства размещения, гостиничные сети, управляющие компании, банки, страховые, юридические, аудиторские, выставочные и IT-компании, учебные заведения, музеи, региональные органы управления туризмом, а также национальные туристические офисы.

Съезд РСТ проходит в Москве каждые два года. На нем обсуждается работа союза за прошедший период, основные направления деятельности РСТ на следующие два года, решаются организационные вопросы. В 2019 году Сергей Шпилько был вновь переизбран президентом РСТ.

Теги: #славянский тур
Источник: Псковская Лента Новостей
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