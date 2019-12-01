Туризм

С сегодняшнего дня начали действовать новые правила проведения экскурсий в Псковском Кремле

С 1 декабря введена новая услуга «Право проведения экскурсии на территории Псковского Кремля», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Согласно пункту 6 Правил посещения территории комплекса объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псковского Кремля», утвержденных комитетом Псковской области по культуре, комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия и ГБУК «Псковский музей-заповедник», «юридические и физические лица, осуществляющие услуги по экскурсионному обслуживанию и имеющие удостоверение экскурсовода, осуществляют экскурсионную деятельность на территории Псковского Кремля на договорной основе с ГБУК – Псковский музей-заповедник».

С 1 декабря также изменяется маршрут движения туристов и экскурсионных групп.

Вход на территорию будет осуществляться через башню Святых ворот, выход - через калитку в зеленых кованых воротах.

Плата за право проведения экскурсий и интерактивных программ производится двумя способами:

Безналично. 1 раз в месяц. При условии заключения договора с музеем.

Наличными. Непосредственно в кассе в башне Святых ворот.

На территории Псковского кремля каждый экскурсовод получает наклейку, где указана дата посещения Псковского Кремля, которую необходимо разместить на видном месте. Наклейка является одноразовой.