Туристы смогут оформить разрешение на посещение нацпарков на Госуслугах

Сервис для оформления разрешений на посещение российских нацпарков, заповедников и заказников заработал на портале Госуслуг, сообщается на официальном сайте правительства РФ.
В сообщении уточняется, что сервис также позволяет получить цифровое разрешение на въезд в заповедник личного транспорта, ознакомиться с уникальными маршрутами, приобрести льготные разрешения. Сейчас через сервис доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения, а до конца года их количество планируется увеличить до 60.
Заповедные территории разделены на два направления – для активного отдыха «Пульс природы» и для спокойного «Мир тишины». Осуществить поиск подходящего помогают фильтры. Можно найти заповедник или национальный парк в нужном округе или регионе. Для поиска можно воспользоваться интерактивной картой.
В числе особо охраняемых природных территорий, которые доступны в рамках сервиса: Алтайский заповедник и национальный парк «Кенозерский», входящие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк «Бузулукский бор», известный крупнейшим массивом реликтового соснового леса среди степей России, и заповедник «Кивач» в Республике Карелия, где находится один из крупнейших равнинных водопадов Европы, пишет «Интерфакс».