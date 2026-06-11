 
Туризм

Туристы смогут оформить разрешение на посещение нацпарков на Госуслугах

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Сервис для оформления разрешений на посещение российских нацпарков, заповедников и заказников заработал на портале Госуслуг, сообщается на официальном сайте правительства РФ. 

В сообщении уточняется, что сервис также позволяет получить цифровое разрешение на въезд в заповедник личного транспорта, ознакомиться с уникальными маршрутами, приобрести льготные разрешения. Сейчас через сервис доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения, а до конца года их количество планируется увеличить до 60.

«Цифровой сервис для планирования поездок по заповедным территориям делает путешествия по России удобнее и доступнее. Он позволяет онлайн оформить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий, сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. При этом цифровые инструменты помогают эффективно управлять туристическими потоками и сохранять уникальные природные комплексы», – сказал зампред правительства Дмитрий Григоренко, чьи слова приводит пресс-служба.

Заповедные территории разделены на два направления – для активного отдыха «Пульс природы» и для спокойного «Мир тишины». Осуществить поиск подходящего помогают фильтры. Можно найти заповедник или национальный парк в нужном округе или регионе. Для поиска можно воспользоваться интерактивной картой.

В числе особо охраняемых природных территорий, которые доступны в рамках сервиса: Алтайский заповедник и национальный парк «Кенозерский», входящие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк «Бузулукский бор», известный крупнейшим массивом реликтового соснового леса среди степей России, и заповедник «Кивач» в Республике Карелия, где находится один из крупнейших равнинных водопадов Европы, пишет «Интерфакс»

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