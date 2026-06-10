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Стартовало голосование в юбилейной премии Russian Traveler Awards-2026

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Стартовало голосование в юбилейной премии Russian Traveler Awards-2026. 

Russian Traveler Awards — это масштабная ежегодная премия, посвященная главным туристическим достижениям и возможностям России. Премия организована изданием Russian Traveler и проходит при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» и АО «Россельхозбанк».

Уже третий год в премии есть номинации «Агротуризм» и «Винный туризм». Познакомиться с конкурсантами, поддержать свой регион и отдать свой голос за фаворитов можно на официальном сайте премии. Онлайн-голосование продлится до 1 ноября.

Имена победителей и главные туристические открытия года будут объявлены на торжественной церемонии награждения финалистов Russian Traveler Awards-2026 в декабре.

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