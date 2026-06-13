Эксперты назвали стартовые цены на летний отдых в этом году

Стоимость бюджетного летнего отдыха за рубежом для российских туристов составляет не менее 100–150 тысяч рублей для взрослого и около 80–100 тысяч рублей для ребёнка (на 7–9 дней с перелётом, размещением в отеле 3–4 звёзды и системой «всё включено»). Об этом сообщили в пресс‑службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации подчеркнули, что это усреднённая цена на более или менее качественный зарубежный отдых — она актуальна для любого направления. При этом на рынке встречаются и предельно дешёвые варианты, но к ним стоит относиться с осторожностью. В АТОР предупредили: даже если отель с крайне низкой ценой позиционирует себя как пятизвёздочный, сервис в нём может оказаться минималистичным.

Во второй половине июня из Москвы можно найти выгодные предложения в Турции. Например, недельный тур (7 ночей) с перелётом и питанием «всё включено» в отелях категории 3–4 звёзды обойдётся от 105–110 тысяч рублей на двоих. Если же выбирать бюджетные пятизвёздочные отели на первой линии, то стоимость такого отдыха начинается от 142–145 тысяч рублей на двоих.

Эксперты АТОР обращают внимание на важный нюанс: в августе даже недорогие отели обычно повышают цены минимум на 10 %. Поэтому туроператоры дают чёткий совет — бронировать туры на сентябрь уже в июне, пишет РИА Новости. По их данным, текущие цены иногда оказываются даже ниже тех, что будут предлагаться в самом июне.