Туризм

Ростуризм напомнил, что по России путешествовать безопасно

На сегодняшний день каких-либо ограничений на путешествия по России как для организованных, так и самостоятельных туристов нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство по туризму.

Отмечается, что отдых в РФ может стать хорошим вариантом для тех, кто думает, куда поехать.

«Впереди еще вся весна, и сейчас на рынке есть интересные предложения по соотношению цена-качество, например, на юге России - в Краснодарском крае, Крыму и Ставропольском крае, где уже тепло и комфортно», - цитирует Федеральное агентство по туризму слова руководителя ведомства Зарины Догузовой.

Она отметила, что туристы, которые заинтересованы в культурно-познавательном отдыхе, сейчас могут посетить Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Казань, Нижний Новгород, воспользовавшись доступными ценами.