Туризм

Гелена Самохвалова: Самыми активными в этом году станут туристы до 30 лет

Самыми активными в этом году станут туристы до 30 лет, которые путешествуют бюджетным способом. Об этом сегодня, 25 июня, на пресс-брифинге ПЛН президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова.

«На фоне пандемии коронавируса ситуация в туриндустрии сложилась беспрецедентно тяжелая. Внутренний туризм, конечно, воскреснет раньше зарубежного. Но он, однозначно, будет не таким активным, как в прошлом году. Для людей есть целый ряд сдерживающих факторов, многие просто боятся куда-то ехать», - рассказала Гелена Самохвалова.

Она отметила, что в летний сезон и, в целом, в 2020 году самыми активными путешественниками станут молодые люди, предпочитающие бюджетный отдых или путешествия на автомобиле.