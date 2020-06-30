Туризм

Полноценный курортный сезон стартовал в России

Полноценный курортный сезон стартовал в России 1 июля. Сроки его открытия были изменены из-за карантинных мер и ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса на всей территории страны. Новую дату анонсировал на совещании вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщил ТАСС.

Всего более 70 субъектов государства смогут принимать отдыхающих при условии соблюдения всех необходимых требований безопасности.

Как пишет «Лента.ру», в Ростуризме подчеркивали, что совместно с Минтрансом, региональными властями и туроператорами уже запустили целый ряд пакетных туров по новым отечественным направлениям, а также дополнительные авиарейсы на популярные курорты.

«Наша ключевая задача — дать людям возможность доступно и интересно отдохнуть в своей стране, открывая для себя новые места для путешествий», — отметила глава ведомства Зарина Догузова.

30 июня эксперты в сфере туризма предположили, что курортный сезон на фоне пандемии коронавируса в текущем году «пройдет со сдвижкой» и продлится почти до зимы. Предполагается, что во второй половине осени, в октябре и ноябре, загрузку туристической инфраструктуры обеспечат те путешественники, которые из-за вспышки заболевания пропустили свой отдых в период с апреля по июнь.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.