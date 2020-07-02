Туризм

Губернатор: Было бы очень логично построить мост через Пскову. ВИДЕО

Было бы очень логично построить мост через Пскову. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников при посещении Высокой и Варлаамовской башен Псковского кремля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мост обеспечит доступность маршрута для туристов. У нас получится целый кластер», - сказал губернатор.

Александр Голышев отметил, что мост от Плоской башни к Высокой просто необходим. «Обязательно будем делать мост. Николай Загоруй (известный псковский бизнесмен - ред.) готов вложиться», - рассказал он.

Председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева пояснила, что бизнесмен Николай Загоруй ждет концепции и конкретного технического задания.

«Мы создадим Совет по этому вопросу. Там должны быть не просто крикливые общественники, а эксперты - и наши, и федеральные», - заключил губернатор.