Стали известны точки бесплатных шаттлов на фестивале монастырской кухни «Архондарик»

Стали известны точки посадки на бесплатные шаттлы на фестивале монастырской кухни «Архондарик». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Схема: ТКД
«Чтобы вам было удобно добраться до фестиваля, все три дня будут курсировать бесплатные шаттлы», - отметили в ТКД.
Точка 1 — перехватывающая парковка вблизи Прибалтийского шоссе, 5 (магазин «Светофор»). Парковка находится за магазином. Координаты: 57.828556, 27.628352.
Точка 2 — Парк культуры и отдыха «Треугольник».
Шаттлы отправляются по мере наполняемости.
Напомним, фестиваль монастырской кухни впервые пройдет в Печорах с 2 по 4 октября.
Мероприятие организуют при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области, администрации города Печоры.
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