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Стали известны точки бесплатных шаттлов на фестивале монастырской кухни «Архондарик»

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Стали известны точки посадки на бесплатные шаттлы на фестивале монастырской кухни «Архондарик». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Схема: ТКД

«Чтобы вам было удобно добраться до фестиваля, все три дня будут курсировать бесплатные шаттлы», - отметили в ТКД.

Точка 1 — перехватывающая парковка вблизи Прибалтийского шоссе, 5 (магазин «Светофор»). Парковка находится за магазином. Координаты: 57.828556, 27.628352.

Точка 2 — Парк культуры и отдыха «Треугольник».

Шаттлы отправляются по мере наполняемости. 

Напомним, фестиваль монастырской кухни впервые пройдет в Печорах с 2 по 4 октября.

Мероприятие организуют при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области, администрации города Печоры. 

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