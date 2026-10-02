За 2026 год в СЗФО на 18% вырос спрос на блюда псковской кухни - аналитики Россельхозбанка

Интерес жителей Северо-Западного федерального округа к народным блюдам Псковской области за январь-сентябрь 2026 года достиг почти 60 тысяч поисковых запросов и превысил показатель за такой же период прошлого года на 18%. Такие данные по случаю фестиваля монастырской кухни «Архондарик» в Печорах собрали аналитики Россельхозбанка.

Самым популярным остаётся снеток – сушёная рыбка, ставшая гастрономическим символом Псковской области. В 2026 году его искали 34 190 раз – на 38% чаще, чем годом ранее. Второе место у щучьих котлет – 10 891 запрос (+8%). Замыкают тройку драники по-себежски – 6 736 (+9,5%).

Рейтинг популярности блюд псковской кухни в СЗФО, 2026 год:

Снеток – 34 190 запросов; Щучьи котлеты – 10 891; Драники по-себежски – 6 736; Любница (холодный суп на квасе с колбасой, свежими овощами, яйцом, сметаной и капелькой горчицы) – 3 860; Кокоры (лепёшки из «неподошедшего» теста, которые раньше пекли из ячменной муки) – 2 795; Губники (пышные дрожжевые пироги с начинкой из грибов и картофеля) – 952; Журиха (традиционный густой суп) – 372.

Активнее всего в поиске этих блюд проявили себя Ленинградская, Псковская и Новгородская области.

«Псковская кухня – это часть культурного кода региона. Мы видим, что интерес к ней растёт и сейчас, в условиях доступности практически любых блюд, и это доказывает, что производители сохранили лучшие рецепты, которые успешно выдерживают конкуренцию и находят отклик у потребителей. Наша аналитика показывает, что в течение года интерес к большинству рассмотренных блюд достиг пика к октябрю. Мы связываем это с анонсом фестиваля "Архондарик". Поддержка локальной гастрономии – это вклад в развитие сельских территорий и малых производителей», – отметила директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Малика Шаматова.

Рост интереса к традиционным блюдам отражает общий тренд на локальную гастрономию и внутренний туризм. Фестиваль монастырской кухни «Архондарик», который проходит в Печорах Псковской области 2-4 октября, знакомит гостей с аутентичными рецептами и поддерживает спрос на местные продукты.

Напомним, фестиваль монастырской кухни «Архондарик» стартовал сегодня в Печорах.

Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области, администрации города Печоры.

Генеральный спонсор — Россельхозбанк.