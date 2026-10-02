Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» начнется сегодня в Печорах

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» начинается в Печорах сегодня, 2 октября, и продлится до воскресенья, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печерском монастыре.

Фестиваль пройдет со 2 по 4 октября. 2–3 октября площадки будут действовать с 11:00 до 19:00, а 4 октября (воскресенье) — с 11:00 до 18:00.

Фестиваль объединит монастырские подворья Псковской области и других регионов России: в нем примут участие представители монастырей Псковской митрополии, а также Свято-Елисаветинского монастыря города Минска, Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, Свято-Петропавловского монастыря города Хабаровска, Раифского Богородицкого монастыря города Казани, Казанского монастыря (на Горушке) Ярославской области, Староладожского Свято-Успенского монастыря.

В павильонах обителей можно будет продегустировать и купить уникальную продукцию, а на ярмарке свои изделия представят ремесленники и фермеры Псковской области.

На открытой кухне повара проведут мастер‑классы и раскроют секреты монастырской кулинарии.

В программе также будут выступления творческих коллективов, кулинарные мастер-классы, лекции о православии и интерактивные площадки.

Будет работать просветительская площадка: здесь расскажут о духовных и культурных ценностях, лежащих в основе русского православного наследия:

2 октября, пятница

11.00 Лекция «Райский сад на монастырской кухне: история пряных трав и цветов»;

12.30 «Хлеб земной и Хлеб небесный»;

14.00 Флористический мастер-класс «Осенний венок гостеприимства»

3 октября, суббота

11.00 Лекция «Цветы в православном храме: традиции, символы и тонкости благоукрашения»;

12.30 «Бог и человек, движение навстречу»;

14.00 Флористический мастер-класс «Осеннее изобилие»

4 октября, воскресенье

11.00 Лекция «Сервировка праздничного стола: русские традиции и секреты домашнего уюта»;

12.30 «Церковное облачение священника»;

14.00 Мастер-класс/демонстрация «Сервировка и украшение праздничного стола».

Дополнят атмосферу праздника выступления артистов и тематические программы на сценических и концертных площадках:

2 октября, пятница

15.30 Заслуженный коллектив народного творчества России Псковский Русский народный хор

16.30 «Добрые песни» от музыкантов группы «Красивая»

18.00 Группа «Родная речь»

3 октября, суббота

15.30 Заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева

16.30 Детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк»

18.00 Иеромонах Фотий

4 октября, воскресенье

15.30 Группа «Гайтан»;

17.00 Архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря;

Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области, администрации города Печоры. Генеральный спонсор — Россельхозбанк.