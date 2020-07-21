Туризм

О самом безопасном виде отдыха рассказали в областном комитете по туризму

На текущий момент самым безопасным видом отдыха является отдых с прямым перелетам по России из Пскова. Такое мнение сегодня, 21 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказала и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова.

«Сейчас прямые перелеты - это безопасно, ведь мы не знаем, какая на самом деле эпидемиологическая обстановка в других странах, поэтому безопаснее всего остаться в России», - рассказала Ольга Качнова.

Она отметила, что каждый турист может выбрать себе отдых и размещение по вкусу и карману. «Разнообразие у нас действительно большое. Можем подобрать отдых под любой запрос», - заметила и. о. председателя областного комитета по туризму.

«У нас огромное количество бронирований в Анапе с вылетом из Пскова. В Калининград за месяц не купить билеты. Билеты с вылетом из Пскова более чем доступны, этим пользуются и наши соседи из других регионов», - рассказала Ольга Качнова.