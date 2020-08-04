Туризм

Билеты на авиарейсы из Пскова в Калининград проданы до конца 2020 года

Псковичи активно покупают туры внутри региона - даже туда, куда ранее не планировали поехать. Об этом сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова сегодня, 7 августа, в пресс-центре «Интерфакса», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова отметила, что в настоящее время наблюдается подъем в сфере семейного туризма, также много стало индивидуальных заказов, экскурсий. «Туры в Псковскую и Ленинградскую области пользуются спросом. Пока это короткие однодневные туры. Спрос на Сочи, Анапу и Абхазию - это традиционный спрос для псковского туризма», - заявила она.

Кроме того, спросом среди туристов пользуется Карелия. «В Карелии настоящие людские потоки из желающих отдохнуть, увидеть водопады, Рускеалу», - отметила специалист. Гелена Самохвалова заявила, что популярным остается направление Псков - Калининград. После снятия ограничений на полеты в Калининград билеты проданы до конца 2020 года.