Туризм

Псков быстро заработал как туристический город после снятия ограничений - Гелена Самохвалова

Псков быстро заработал как туристический город после снятия ограничений. Об этом сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова на пресс-конференции 7 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Туристическое движение идет, "Ласточки" восстанавливают количество рейсов. Имя нашего региона не просто на слуху - оно востребовано», - высказала мнение эксперт.

Светлана Баранова также отметила, что для полноценного туризма не хватает автобусов для перевозки туристических групп, а, кроме того, следует уделить внимание развитию водного транспорта.

«На Талабы отправиться сложно, и нужно постараться, чтобы туда попасть», - отметила Светлана Баранова.