Туризм

«Дикие» туристы облюбовали декорации фильма «Холоп»

В Псковской области большой популярностью пользуется место, где снимали самый кассовый российский фильм «Холоп».

Кинодеревня находится на берегу реки Сороти. В урочище Лосковское снимали много картин: «Гоголь» и «Стена», «София» и «Василиса», «Батальон» и «Свои» и многие другие, пишет портал rustur.ru.

Декорации находятся в 130 километрах от Пскова. Деревня заброшенная и оживает лишь тогда, когда там начинаются очередные съемки фильмов. Организованным туризмом здесь и не пахнет, но самостоятельные туристы часто приезжают на место съемок знаменитого «Холопа».

Самые первые туристы разобрали на сувениры все, что осталось от съемочной группы — вплоть до листков сценария и сейчас их можно найти на интернет-аукционах. А в остальном внутри домов - мусор и разруха. Некоторые туристы приезжают туда не только с однодневными экскурсиями, но и ночуют в палатках или даже в домах.