Туризм

Псков претендует на звание лучшего города России

Псков участвует во всероссийском конкурсе «Город России - национальный выбор». Голосование за самый привлекательный и узнаваемый город страны в 2020 году проводится на сайте проекта.

Фото: город-россии.рф

«Из всех крупных административных центров страны россиянам с помощью интернет-голосования предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием», - отметили организаторы конкурса.

«Город России» - национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, с помощью голосования интернет-пользователей.