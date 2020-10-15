Туризм

Сбой в работе сайта с кешбэком за путешествия не дает выбрать туры в Псковскую область

В России 15 октября стартовал второй этап программы возврата части средств за путешествия по стране. Координатором программы является Ростуризм. Путешественникам обещают вернуть 20% потраченного на путевку (но не более 20 тысяч рублей). Оплатить поездку нужно обязательно картой МИР с 15 октября по 5 декабря. Поездка должна состояться до 10 января следующего года.

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Карту МИР перед оплатой необходимо зарегистрировать в программе лояльности. А саму поездку следует выбрать на специально созданном для этого сайте мирпутешествий.рф.

Журналисты Псковской Ленты Новостей утром 15 октября попытались выяснить, какие предложения для поездок в Псковскую область представлены на сайте. Однако в этот момент мирпутешествий.рф практически не работал. Сначала с главной страницы сайта невозможно было перейти ни на одну внутреннюю, кроме раздела с ответами на популярные вопросы.

Также на главной странице некорректно отображались некоторые блоки.

Спустя некоторое время удалось зайти во вкладку «Отели». В ней содержится 13 предложений по Псковской области, одно из которых — отель «Покровский» - встречается трижды с разными ценами.

Вкладки «Туры», «Горные лыжи», «Детский отдых», «Экскурсионные туры», «Санатории» на момент написания новости не отвечали на поисковые запросы.

Первый этап программы подвергся резкой критике. За восемь дней, отведенных на бронирование, россияне выбрали кешбэка всего на 280 млн рублей вместо выделенных правительством 15 млрд.