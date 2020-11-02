Туризм

Испорченные вандалами таблички на объектах ЮНЕСКО в Пскове заменят в 2021 году

Испорченные вандалами информационные таблички с QR-кодами на объектах ЮНЕСКО в Пскове заменят в 2021 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 10 ноября и. о. председателя комитета комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

«Вопрос по табличкам - в большей степени не к нашему комитету, а к пользователям. По большей части это касается Псковско-Изборского музея», - пояснил он и добавил, что проблема вандализма касается не только объектов ЮНЕСКО, но и многих других памятников - «весной и летом много всего нехорошего было».

Кроме того, Вадим Нэдик сообщил, что областной комитет по охране объектов ОКН совместно с комитетом по туризму прорабатывают вопрос установки информационных табличек и на других туристических объектах, которые не включены в Список ЮНЕСКО.

«Должна быть единая система, работающая на развитие туркластера», - резюмировал он.