В Пскове появились коллекционные печати для туристов

В Пскове начали ставить коллекционные печати для гостей и жителей города. Теперь прогулку можно превратить в квест: в разных местах посетителям ставят штампы, которые остаются в коллекции. Об этом сообщили в Туристском информационном центре Пскова.

Фото: «ЗВОН | медиа о Пскове» / «ВКонтакте»

Карта точек опубликована на Яндекс.Картах, на нее можно подписаться. Организации, желающие присоединиться, могут написать в сообщество «ВКонтакте» «ЗВОН | медиа о Пскове» и прислать название, адрес, условия и фото штампа.

В Туристском информационном центре на площади Ленина, 3 можно поставить сразу четыре печати, пишет «МК в Пскове».