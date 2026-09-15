 
Туризм

В Пскове появились коллекционные печати для туристов

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В Пскове начали ставить коллекционные печати для гостей и жителей города. Теперь прогулку можно превратить в квест: в разных местах посетителям ставят штампы, которые остаются в коллекции. Об этом сообщили в Туристском информационном центре Пскова. 

Фото: «ЗВОН | медиа о Пскове» / «ВКонтакте»

Карта точек опубликована на Яндекс.Картах, на нее можно подписаться. Организации, желающие присоединиться, могут написать в сообщество «ВКонтакте» «ЗВОН | медиа о Пскове» и прислать название, адрес, условия и фото штампа.

В Туристском информационном центре на площади Ленина, 3 можно поставить сразу четыре печати, пишет «МК в Пскове».

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