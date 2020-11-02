Туризм

Псков вошел в список лучших городов для отдыха без женщин

Псков вошел в список лучших городов для отдыха без женщин.

Самым лучшим городом России для отдыха без женщин, по мнению мужчин, оказалась Москва. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Так, в ходе опроса выяснилось, что большинство туристов (22%) отдыхают в мужской компании в гостиницах Москвы. При этом на втором месте оказался Санкт-Петербург (17,78%), а на третьем — юго-восточный крымский город Судак (13,33%).

Кроме того, многие причислили к лучшим городам России для отдыха без женщин Осташков (8,89%), Псков (6,67%) и Краснодар (6,67%).

Также в рейтинг попали Самара (6,67%), Екатеринбург (6,67%), Уфа (6,67%) и Новосибирск (4,44%).