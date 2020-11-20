Туризм

Новый руководитель комитета по туризму: Для области напишут маркетинговую стратегию

О том, что в областном комитете по туризму появился новый руководитель, широкой публике стало известно через десять дней после назначения. И.о. председателя комитета стала Марина Егорова. Мы созвонились с ней ровно через месяц после назначения и узнали, какие затраты власти собираются компенсировать гостиницам и туроператорам, что за проблемы поднимает перед новым руководителем индустрия гостеприимства, на какие конкретно цели будут потрачены в Печорах 300 млн рублей, запланированные на кластер «Духовные истоки», и когда будет готова маркетинговая стратегия развития туризма в Псковской области.

- Марина Валериевна, о вашем назначении стало известно после изменения информации о руководителе на сайте комитета. А когда именно оно состоялось? Что стало решающим фактором для принятия предложения занять эту должность?

- Назначение состоялось 20 октября. Предложение поступило от губернатора, за оказанное доверие я Михаилу Юрьевичу очень благодарна, надеюсь его оправдать. У меня за плечами 15-летний опыт на муниципальной службе, к тому же с ноября прошлого года до июля нынешнего я исполняла полномочия главы Печорского района, до того была первым замом. Поэтому я посчитала, что смогу показать результат на этом месте.

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- Какие первые решения планируете претворить в жизнь в новой должности? Какие задачи перед вами ставит руководство?

- Важная задача в текущем моменте — помочь нашему турбизнесу, который оказался в очень сложной ситуации. Мы сейчас работаем над постановлениями, в которых будут закреплены меры поддержки. В частности, возмещение затрат: туроператорам - на страхование гражданской ответственности, гостиницам - на оплату коммунальных услуг за апрель-май нынешнего года.

Основная наша задача — конечно, планомерно увеличивать турпоток в регион, создавать все условия, чтобы гостям было комфортно, интересно, хотелось вновь и вновь возвращаться в Псковскую область.

Марина Валериевна Егорова родилась в Печорском районе. По специальности экономист, окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. На муниципальной службе провела более 15 лет, в том числе, занимала должность первого заместителя главы Печорского района, исполняла полномочия главы. Замужем, воспитывает двух детей.

- Часто говорят, что разница между Псковом и Великим Новгородом, как между полевой мышкой и хомяком — в пиаре. Каким образом комитет будет способствовать продвижению региона?

- Вы, может быть, слышали, правительство согласовало с президентом разработку нацпроекта в сфере туризма, в следующем году начнется его масштабная реализация. Нацпроект будет включать в себя три подпрограммы: «Развитие туристской инфраструктуры и создание качественных турпродуктов», «Повышение доступности внутренних турпродуктов и информированности о них» и «Совершенствование управления в сфере туризма». В этих направлениях и будем двигаться. Также мы продолжим активную работу по созданию кластера «Духовные истоки» и активному продвижению нашего туристского потенциала. В этом году уже была проведена большая работа: запущен новый туристический портал visit.pskov.ru, настроена контекстная реклама в интернете, проведены два фототура и блог-тур по области, запущена реклама на радио, снято девять видеороликов на разную целевую аудиторию.

- Псковская область — это регион выходного дня. Какие шаги предстоит предпринять региону, чтобы туристы задерживались у нас подольше и, соответственно, оставляли больше денег?

- Запущен процесс подготовки маркетинговой стратегии развития туризма в регионе. Мы планируем провести экспертный аудит и анализ всей инфраструктуры, исследование территории, что позволит нам понять свои «изюминки» и то, каким образом нам выделиться среди других регионов. В рамках данной стратегии мы планируем получить компетентное мнение специалистов о том, что нам добавить к основному туристическому маршруту Псков — Изборск — Печоры – Пушкинские Горы , в каком направлении развиваться, чтобы турист задержался у нас в регионе и посетил разные места. Разрабатывать стратегию будет привлеченная специализированная организация, выбранная на конкурсной основе. Идет подготовка к его проведению, запрашиваем коммерческие предложения. Для получения полноценного продукта потребуется несколько месяцев, рассчитываем, что стратегия будет готова в феврале-марте.

- Как вам кажется, для Псковской области пандемия — безусловное зло, или туротрасль могла бы извлечь выгоду из закрытия границ?

- Предприятия туриндустрии понесли огромные убытки. Хотя в июле-августе отели и турбазы были загружены на 60 и даже 100 процентов, все убытки покрыть не удалось. Конечно, государство в силу своих финансовых возможностей старается помогать. И любой кризис становится стимулом для развития бизнеса, например, у наших операторов появились новые услуги: сплавы по рекам, треки по долинам, посещение ранее непопулярных мест.

- Встречались ли вы уже с коллегами из числа руководителей туроператоров, музеев, отелей? О каких своих проблемах они рассказывают и чем может помочь комитет?

- Понятно, какие проблемы в целом сейчас все озвучивают, они связаны с пандемией. Недавно состоялось заседание общественного совета при комитете, на нем были также подняты проблемные вопросы о работе экскурсоводов, о развитии туризма на особо охраняемых территориях в Изборске, о кадрах. Что касается экскурсоводов, шла речь о том, что многие осуществляют деятельность без удостоверения экскурсовода, экскурсии проводят «люди с улицы». Мы сейчас должны понять, как поступить правильно, что мы в рамках своих полномочий можем сделать. По Изборску: там сталкиваются интересы бизнеса и охраны природных территорий, о чем рассказала Татьяна Мусатова из мастерской «Изборский пряник», у нас запланирован выезд на место. Кадровая проблема заключается в том, что у предпринимателей был вынужденный простой, сотрудники в этих условиях уходят, ищут более выгодные места. Поэтому мы и пытаемся как-то поддержать отрасль, добавить региональную поддержку к федеральной.

Также за месяц, что я работаю в комитете, был выезд в Бежаницкий район, где был поднял вопрос о состоянии подъездных дорог к Полистовскому заповеднику, из-за которого туристам сложно туда попасть. Мы отлично понимаем, что дороги делать надо, но необходимо определиться, за чей счет, сейчас над этим работаем.

- Какие планы у комитета на развитие туризма в Печорах, с которыми связана большая часть вашей трудовой биографии?

- Печоры — уже одна из основных точек для посещения туристами в нашем регионе. О кластере «Духовные истоки» я уже упоминала. В рамках создания обеспечивающей инфраструктуры планируется строительство насосно-канализационных станций и сетей канализации в историческом центре. С Ростуризмом заключено соглашение на 2021 и 2022 года. Уже есть проектно-сметная документация на 158 млн рублей. Мы с муниципалитетом готовимся к выходу на конкурс для определения организации, которая займется строительством. Всего соглашение с Ростуризмом предусматривает финансирование в объеме 300 млн рублей. Плодами смогут воспользоваться не только жители Печор, но и потенциальные инвесторы, которые будут знать, что уже готовы сети, куда остается только подключить гостиницу или кафе.

- Как вы оцениваете работу вашей предшественницы Ольги Качновой? Насколько сложное вам досталось «наследство»?

- Не считаю правильным оценивать работу предыдущего руководителя. Пусть это делают вышестоящие руководители и представители туриндустрии.

- Штат комитета крайне мал, если мы говорим о полноценной работе по развитию туротрасли. Честно говоря, не штат, а слезы — семь человек, включая вас, двое из сотрудников занимаются организацией внутренних процессов в комитете. Планируете ли вы увеличивать число сотрудников? Каких специалистов не хватает, в первую очередь?

- Хочу сказать, что все семь единиц — трудоспособные и ответственные, коллектив хороший. Конечно, для выполнения задач, которые перед нами стоят, этой штатной численности мягко говорят недостаточно. У нас нет юриста, у нас нет специалиста, который понимал бы в строительстве. Отдел координации туристской деятельности сейчас наполнен, но хотелось бы видеть еще сотрудника на этом направлении. Буду доносить эту информация до руководства.

- Знаю, что есть печеряне, которые работают в Пскове, но каждый вечер возвращаются домой в Печоры. Где живете вы?

- Мы всей семьей переехали в Псков на постоянное место жительство, с 1 сентября дети пошли в школу в Пскове. Так что я живу в том же городе, где и работаю, и нахожусь на связи 24/7.

Беседовала Юлия Магера