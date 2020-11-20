Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
Чего ждать на федеральных дорогах
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Как сделать дорогу в школу безопасной?
Новогодний Корпоратив
Назад в прошлое
Телефон прямого эфира 56-73-72
Реформа ТКО спроси и узнай
 
 
 
ещё Туризм 20.11.2020 15:272 Новый руководитель комитета по туризму: Для области напишут маркетинговую стратегию 20.11.2020 15:272 Новый руководитель комитета по туризму: Для области напишут маркетинговую стратегию 20.11.2020 07:080 В Госдуме готовят к первому чтению законопроект об автотуризме 19.11.2020 18:370 Пересмотреть систему финансовых гарантий туроператорской деятельности предложили псковские законодатели 19.11.2020 13:104 Островский район повышает туристическую привлекательность с помощью билбордов 16.11.2020 14:050 Маршрут Санкт-Петербург - Псков вошел в топ у путешествующих на поезде
 
 
 
Самое популярное 14.11.2020 19:1613 Телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован и введен в искусственную кому 18.11.2020 12:1410 В Псковской области фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом 13.11.2020 07:1023 Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области 15.11.2020 18:0020 Ученые нашли продукт, уничтожающий 97% коронавируса в организме за 5 минут 13.11.2020 11:059 Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Новый руководитель комитета по туризму: Для области напишут маркетинговую стратегию

20.11.2020 15:27|ПсковКомментариев: 2

О том, что в областном комитете по туризму появился новый руководитель, широкой публике стало известно через десять дней после назначения. И.о. председателя комитета стала Марина Егорова. Мы созвонились с ней ровно через месяц после назначения и узнали, какие затраты власти собираются компенсировать гостиницам и туроператорам, что за проблемы поднимает перед новым руководителем индустрия гостеприимства, на какие конкретно цели будут потрачены в Печорах 300 млн рублей, запланированные на кластер «Духовные истоки», и когда будет готова маркетинговая стратегия развития туризма в Псковской области.

- Марина Валериевна, о вашем назначении стало известно после изменения информации о руководителе на сайте комитета. А когда именно оно состоялось? Что стало решающим фактором для принятия предложения занять эту должность?

- Назначение состоялось 20 октября. Предложение поступило от губернатора, за оказанное доверие я Михаилу Юрьевичу очень благодарна, надеюсь его оправдать. У меня за плечами 15-летний опыт на муниципальной службе, к тому же с ноября прошлого года до июля нынешнего я исполняла полномочия главы Печорского района, до того была первым замом. Поэтому я посчитала, что смогу показать результат на этом месте.

- Какие первые решения планируете претворить в жизнь в новой должности? Какие задачи перед вами ставит руководство?

- Важная задача в текущем моменте — помочь нашему турбизнесу, который оказался в очень сложной ситуации. Мы сейчас работаем над постановлениями, в которых будут закреплены меры поддержки. В частности, возмещение затрат: туроператорам - на страхование гражданской ответственности, гостиницам - на оплату коммунальных услуг за апрель-май нынешнего года.

Основная наша задача — конечно, планомерно увеличивать турпоток в регион, создавать все условия, чтобы гостям было комфортно, интересно, хотелось вновь и вновь возвращаться в Псковскую область.

Марина Валериевна Егорова родилась в Печорском районе. По специальности экономист, окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. На муниципальной службе провела более 15 лет, в том числе, занимала должность первого заместителя главы Печорского района, исполняла полномочия главы. Замужем, воспитывает двух детей.

- Часто говорят, что разница между Псковом и Великим Новгородом, как между полевой мышкой и хомяком — в пиаре. Каким образом комитет будет способствовать продвижению региона?

- Вы, может быть, слышали, правительство согласовало с президентом разработку нацпроекта в сфере туризма, в следующем году начнется его масштабная реализация. Нацпроект будет включать в себя три подпрограммы: «Развитие туристской инфраструктуры и создание качественных турпродуктов», «Повышение доступности внутренних турпродуктов и информированности о них» и «Совершенствование управления в сфере туризма». В этих направлениях и будем двигаться. Также мы продолжим активную работу по созданию кластера «Духовные истоки» и активному продвижению нашего туристского потенциала. В этом году уже была проведена большая работа: запущен новый туристический портал visit.pskov.ru, настроена контекстная реклама в интернете, проведены два фототура и блог-тур по области, запущена реклама на радио, снято девять видеороликов на разную целевую аудиторию.

- Псковская область — это регион выходного дня. Какие шаги предстоит предпринять региону, чтобы туристы задерживались у нас подольше и, соответственно, оставляли больше денег?

- Запущен процесс подготовки маркетинговой стратегии развития туризма в регионе. Мы планируем провести экспертный аудит и анализ всей инфраструктуры, исследование территории, что позволит нам понять свои «изюминки» и то, каким образом нам выделиться среди других регионов. В рамках данной стратегии мы планируем получить компетентное мнение специалистов о том, что нам добавить к основному туристическому маршруту Псков — Изборск — Печоры – Пушкинские Горы , в каком направлении развиваться, чтобы турист задержался у нас в регионе и посетил разные места. Разрабатывать стратегию будет привлеченная специализированная организация, выбранная на конкурсной основе. Идет подготовка к его проведению, запрашиваем коммерческие предложения. Для получения полноценного продукта потребуется несколько месяцев, рассчитываем, что стратегия будет готова в феврале-марте.

- Как вам кажется, для Псковской области пандемия — безусловное зло, или туротрасль могла бы извлечь выгоду из закрытия границ?

- Предприятия туриндустрии понесли огромные убытки. Хотя в июле-августе отели и турбазы были загружены на 60 и даже 100 процентов, все убытки покрыть не удалось. Конечно, государство в силу своих финансовых возможностей старается помогать. И любой кризис становится стимулом для развития бизнеса, например, у наших операторов появились новые услуги: сплавы по рекам, треки по долинам, посещение ранее непопулярных мест.

- Встречались ли вы уже с коллегами из числа руководителей туроператоров, музеев, отелей? О каких своих проблемах они рассказывают и чем может помочь комитет?

- Понятно, какие проблемы в целом сейчас все озвучивают, они связаны с пандемией. Недавно состоялось заседание общественного совета при комитете, на нем были также подняты проблемные вопросы о работе экскурсоводов, о развитии туризма на особо охраняемых территориях в Изборске, о кадрах. Что касается экскурсоводов, шла речь о том, что многие осуществляют деятельность без удостоверения экскурсовода, экскурсии проводят «люди с улицы». Мы сейчас должны понять, как поступить правильно, что мы в рамках своих полномочий можем сделать. По Изборску: там сталкиваются интересы бизнеса и охраны природных территорий, о чем рассказала Татьяна Мусатова из мастерской «Изборский пряник», у нас запланирован выезд на место. Кадровая проблема заключается в том, что у предпринимателей был вынужденный простой, сотрудники в этих условиях уходят, ищут более выгодные места. Поэтому мы и пытаемся как-то поддержать отрасль, добавить региональную поддержку к федеральной.

Также за месяц, что я работаю в комитете, был выезд в Бежаницкий район, где был поднял вопрос о состоянии подъездных дорог к Полистовскому заповеднику, из-за которого туристам сложно туда попасть. Мы отлично понимаем, что дороги делать надо, но необходимо определиться, за чей счет, сейчас над этим работаем.

- Какие планы у комитета на развитие туризма в Печорах, с которыми связана большая часть вашей трудовой биографии?

- Печоры — уже одна из основных точек для посещения туристами в нашем регионе. О кластере «Духовные истоки» я уже упоминала. В рамках создания обеспечивающей инфраструктуры планируется строительство насосно-канализационных станций и сетей канализации в историческом центре. С Ростуризмом заключено соглашение на 2021 и 2022 года. Уже есть проектно-сметная документация на 158 млн рублей. Мы с муниципалитетом готовимся к выходу на конкурс для определения организации, которая займется строительством. Всего соглашение с Ростуризмом предусматривает финансирование в объеме 300 млн рублей. Плодами смогут воспользоваться не только жители Печор, но и потенциальные инвесторы, которые будут знать, что уже готовы сети, куда остается только подключить гостиницу или кафе.

- Как вы оцениваете работу вашей предшественницы Ольги Качновой? Насколько сложное вам досталось «наследство»?

- Не считаю правильным оценивать работу предыдущего руководителя. Пусть это делают вышестоящие руководители и представители туриндустрии.

- Штат комитета крайне мал, если мы говорим о полноценной работе по развитию туротрасли. Честно говоря, не штат, а слезы — семь человек, включая вас, двое из сотрудников занимаются организацией внутренних процессов в комитете. Планируете ли вы увеличивать число сотрудников? Каких специалистов не хватает, в первую очередь?

- Хочу сказать, что все семь единиц — трудоспособные и ответственные, коллектив хороший. Конечно, для выполнения задач, которые перед нами стоят, этой штатной численности мягко говорят недостаточно. У нас нет юриста, у нас нет специалиста, который понимал бы в строительстве. Отдел координации туристской деятельности сейчас наполнен, но хотелось бы видеть еще сотрудника на этом направлении. Буду доносить эту информация до руководства.

- Знаю, что есть печеряне, которые работают в Пскове, но каждый вечер возвращаются домой в Печоры. Где живете вы?

- Мы всей семьей переехали в Псков на постоянное место жительство, с 1 сентября дети пошли в школу в Пскове. Так что я живу в том же городе, где и работаю, и нахожусь на связи 24/7.

Беседовала Юлия Магера

Теги: #туризм #назначения #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы оцениваете предложение о введении недельных каникул в школах при многодневном голосовании?
В опросе приняло участие 487 человек
20.11.2020, 22:160 Активисты не выявили дефицита лекарств в Печорах 20.11.2020, 22:010 Парковка на 19 мест обустраивается рядом с новым детским садом в Неелово 20.11.2020, 21:420 В Пскове состоялось открытие воркаут-площадки на территории «Зубра» 20.11.2020, 21:260 Свалку на Плехановском Посаде убрали вручную сотрудники регоператора в Пскове
20.11.2020, 21:040 На улице Индустриальной в Пскове не хватает велодорожки - активист «Убитых дорог» 20.11.2020, 21:032 Володин высказался против инициативы Васильева насчет штрафов за превышение скорости 20.11.2020, 20:450 Псковичей приглашают стать свидетелями Нюрнбергского трибунала 20.11.2020, 20:370 Волонтеры передали в Великолукскую детскую больницу развивающие игры
20.11.2020, 20:346 Пассажир убил мужчину за просьбу надеть маску в автобусе 20.11.2020, 20:150 По обновленному Родинскому ДК можно будет совершить виртуальную экскурсию 20.11.2020, 19:501 В Псковской области выявлен опасный карантинный вредитель 20.11.2020, 19:452 Татьяна Баринова: Стимулировать самозанятость населения нужно аккуратно
20.11.2020, 19:260 Два врача из Уфы приехали работать в Псков 20.11.2020, 19:210 Директор госархива Псковской области представил в Москве 23-томник о зверствах нацистов  20.11.2020, 19:002 Комплексный подход к ремонту дорог реализуют во всех микрорайонах Пскова 20.11.2020, 18:540 Чиновники рассказали, как повлияет на бюджет Псковской области отмена ЕНВД
20.11.2020, 18:420 Единороссы будут добиваться увеличения финансирования госпрограммы развития села 20.11.2020, 18:390 «Палочкой-выручалочкой» назвала приемные семьи Куньинского района Валентина Чернова 20.11.2020, 18:240 Местные бюджеты получат субсидии на кадастровые работы переданных земель Минобороны 20.11.2020, 18:204 Банкет устроили финалистки конкурса красоты «Миссис Псков 2020»
20.11.2020, 18:000 В псковской дивизии начались смотры готовности вооружения и техники к новому учебному году 20.11.2020, 17:4510 Ограничительные мероприятия по коронавирусу в Псковской области продлевают до 6 декабря 20.11.2020, 17:290 Свыше миллиарда рублей получит Псковская область в 2021 году по индивидуальной программе 20.11.2020, 17:240 Жители Заплюсья пожаловались Александру Котову на холодные батареи
20.11.2020, 17:230 Более 21 тысячи избирателей смогут проголосовать на выборах в Псковской области 6 декабря 20.11.2020, 17:180 Псковичам старше 65 лет разрешат участвовать в заседаниях общественных организаций 20.11.2020, 17:172 Татьяна Баринова прогнозирует дальнейший рост госдолга Псковской области 20.11.2020, 17:071 Названа причина пожара на великолукском заводе «ЗЭТО»
20.11.2020, 17:020 «Акценты» Донецкого: Выйти на «плато» и «дать Дудя» 20.11.2020, 17:016 Губернатор призвал «до посинения» проверять работающий ночной клуб в Великих Луках 20.11.2020, 16:550 Председатель Псковского облсовпрофа принял участие в заседании Генсовета ФНПР 20.11.2020, 16:530 В районах Псковской области будут развернуты дополнительные койки для долечивания COVID-больных
20.11.2020, 16:511 Борис Елкин пообещал, что «Шабаны» дождутся нормальных дорог 20.11.2020, 16:471 Зимние каникулы в псковских школах могут начаться на неделю раньше 20.11.2020, 16:450 Татьяна Баринова: Заложенных в бюджете-2021 средств на лекарственное обеспечение недостаточно 20.11.2020, 16:422 Более 2600 человек болеют коронавирусом в Псковской области
20.11.2020, 16:390 Псковичи выберут магазины и организации с самым красивым новогодним оформлением 20.11.2020, 16:330 Мультидисциплинарную бригаду готов направить в Псковскую область университет Мечникова 20.11.2020, 16:300 Татьяна Баринова объяснила, почему бюджет Псковской области снова будет дефицитным 20.11.2020, 16:270 Две площади отремонтируют в Пскове в 2021 году
20.11.2020, 16:251 В Псковской области предложили ограничить командировки за пределы региона из-за коронавируса 20.11.2020, 16:160 Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на новостройки 20.11.2020, 16:130 Псковская область вышла на 21-е месте по уровню заболеваемости COVID-19 в России 20.11.2020, 16:100 В Пскове проходят публичные слушания по проекту областного бюджета на 2021 год
20.11.2020, 16:075 У главы дорожного комитета возникли вопросы к качеству реконструкции улицы Поземского 20.11.2020, 16:050 SMS-рассылку с результатами тестов на COVID-19 запустят в Псковской области 20.11.2020, 16:030 Регион готов дотировать местным бюджетам расходы на перевозку школьников 20.11.2020, 16:000 «7САМУРАЕВ» Псковского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски»
20.11.2020, 15:584 Михаил Ведерников: Эпидобстановка вселяет осторожный оптимизм 20.11.2020, 15:540 Администрация проверила готовность подрядчиков к уборке Пскова зимой 20.11.2020, 15:490 В Острове пожар оставил без дома заслуженного учителя 20.11.2020, 15:390 В Псковской области сокращается число детей-сирот
20.11.2020, 15:270 В Печорах «волонтеры» оставили пенсионерку без сбережений 20.11.2020, 15:272 Новый руководитель комитета по туризму: Для области напишут маркетинговую стратегию 20.11.2020, 15:230 Борис Елкин рассказал, кому не нравится «островок безопасности» на Индустриальной 20.11.2020, 15:193 Штрафы за незаконную агитацию в России намерены увеличить
20.11.2020, 15:073 Николай Мельков: Псковские водители не готовы к велосипедистам на дороге 20.11.2020, 15:020 Началась видеотрансляция пресс-брифинга о социальной защите детей-сирот в Псковской области 20.11.2020, 15:020 В Красногородске отец и сын осуждены за кражу крыши 20.11.2020, 14:530 Купить «Ладу» в Пскове по программе господдержки можно только до конца ноября
20.11.2020, 14:500 Фотофакт: У дома №18 на улице Труда в Пскове ремонтируют тротуар 20.11.2020, 14:467 Борис Елкин о реализации дорожного нацпроекта: Осталось только «накрасить губы» 20.11.2020, 14:232 Андрей Турчак: Звонки в волонтерские центры и ковид-госпитали должны быть бесплатными 20.11.2020, 14:110 «Подстрочник» с Борисом Елкиным. ВИДЕО
20.11.2020, 14:090 Стали известны подробности происшествия на заводе в Великих Луках 20.11.2020, 14:021 Настроить псковские светофоры против «летчиков» предложил Николай Мельков 20.11.2020, 13:560 Школьникам могут добавить неучебных дней из-за выборов 20.11.2020, 13:455 Будет нелегко - Борис Елкин о второй очереди реконструкции улицы Фабрициуса
20.11.2020, 13:380 Законодатель хочет разрешить показывать документы на машину в электронном виде 20.11.2020, 13:305 Сергей Федоров назвал оптимальным число депутатов в Псковской гордуме 20.11.2020, 13:263 Митрополит Тихон поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения 20.11.2020, 13:201 Почти все пожелания жителей Псковского района на 2021 год будут исполнены – Наталья Федорова
20.11.2020, 13:150 Новая, а главное - своя: где псковичам купить квартиру под льготный процент 20.11.2020, 13:061 Глава Великих Лук прокомментировал масштабное возгорание на заводе 20.11.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным 20.11.2020, 12:557 «Это приводит к смерти»: Александр Васильев придумал новый штраф
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.