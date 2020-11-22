Туризм

Бронирование путевок в санаторий «Хилово» открылось 23 ноября

Бронирование краткосрочных поездок в санаторий «Хилово» (Порховский район) открылось 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Для отдыхающих будут доступны путевки продолжительностью от 2 до 6 дней. В стоимость включены: питание, проживание, прием минеральной воды, ЛФК, посещение бассейна, одна из процедур (литотерапия, аэрофитотерапия, галокамера, психология групповая), консультация врача, который может назначить платные лечебные процедуры.

Наличие санаторно-курортной карты не требуется. В обязательном порядке санаторно-курортная карта или результаты анализов и обследований необходимы для получения дополнительных лечебных процедур. В случае отсутствия медицинской документации обследование можно пройти в санатории за дополнительную плату («Альтернатива санаторно-курортной карте» – 1000 рублей).

При себе необходимо иметь справку из медицинского учреждения об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную не позднее, чем за 2-3 дня до даты отъезда в санаторий.

Забронировать путевку можно только через официальный сайт санатория hilovo.org, заполнив заявку на бронирование. В разделе «Цель посещения» нужно обязательно указать «Горящая путевка» и вариант размещения.

Ни по телефону, ни по электронной почте заявки на «горящие путевки» не принимаются. Путевка считается забронированной с момента выставления счета на оплату по электронной почте.

Оплатить путевку можно по приезду в санаторий. Если путевка будет оплачена заранее, то при оформлении в отделе реализации необходимо предъявить подтверждающие документы.

Расчетный час:

- заезд с 13.00 первых суток путевки;

- выезд - до 14.30 последних суток путевки.

Список доступных дат и номеров для бронирования доступен на сайте санатория.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.