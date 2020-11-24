Туризм

Псковская область вошла в топ-5 регионов Северо-Запада для санаторного отдыха осенью

Псковская область вошла топ-5 популярных регионов на Северо-Западе для санаторно-курортного отдыха прошедшей осенью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТурСтата со ссылкой на портал бронирования санатории-россии.рф.

В первую пятерку по популярности осеннего санаторного отдыха и лечения на Северо-Западе России вошли также Ленинградская область, Карелия, Калининградская область и Санкт-Петербург.

В санаториях юга России (ЮФО) осенний отдых обошелся дороже всего в стране - в среднем 3470 рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение. В санаториях Северо-Запада (СЗФО) - 2850 рублей в сутки. Дешевле всего стоило отдохнуть в санаториях Центральной России - 2150 рублей в сутки.

Рейтинг составлен по данным броней путевок для санаторного отдыха осенью этого года.