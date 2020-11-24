Туризм

Видеоприглашение в свой регион предлагают записать псковичам

До 15 января жители Псковской области могут зарегистрироваться в качестве участников федерального конкурса «Мастера гостеприимства». До окончания срока регистрации организаторы предлагают участникам записать видеоролик с приглашением на свою малую родину. От конкурсантов ждут ярких кадров, которые за три минуты убедят потенциальных туристов посетить город или осмотреть конкретную достопримечательность. Десять участников, записавших лучшие видеоролики, будут награждены вне зависимости от итогов всего конкурса.

Ролики необходимо разместить до конца дня 15 января на YouTube, Facebook или «ВКонтакте» с хештегами #МастераГостеприимства, #РоссияУдивляет. Полные технические требования к роликам можно посмотреть на сайте конкурса.

«Видео-приглашение является одним из обязательных условий участия в конкурсе, то есть конкурсным заданием. Но с момента запуска первого сезона «Мастеров гостеприимства» в ноябре 2019 года, это задание стало сразу чем-то большим, - рассказал Псковской Ленте Новостей руководитель направления по работе с областями АНО «Россия - страна возможностей» Антон Сериков. - Эти видео участники записывают не только в качестве конкурсного задания. Большинство приглашений идут от души, они полны теплотой любви к своей малой Родине. Некоторые ролики заставляют тебя смеяться, какие-то заставляют искреннее удивляться и восхищаться».

Следующим этапом станет онлайн-тестирование. После его прохождения участникам предложат создать презентацию проекта из области индустрии гостеприимства. На очном этапе конкурсанты столкнутся с реальными задачами по развитию внутреннего туризма в разных частях России. Победителей ждут гранты на реализацию своих проектов и стажировки.