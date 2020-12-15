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Знаменитый российский автостопщик рассказал о визите в Псков

15.12.2020 11:37|ПсковКомментариев: 3

Петербуржец Александр Пластков решился на необычную авантюру - обойти Россию пешком. Свой путь длиною в полтора года и более 50 тыс. км 28-летний путешественник начал еще в июне 2019-го. Сейчас за его плечами уже более 40 регионов и сотни населенных пунктов.


Фото здесь и далее - из личного архива Александра Пласткова

Как рассказал Псковской Ленте Новостей сам Александр Пластков, свое пешее путешествие он начал с визита в Псковскую область, где у него живет большинство родственников. «Оба моих родителя из Пскова. Мама выросла в Бежаницах, там же живет бабушка. И свое путешествие я начал с того, что решил навестить их», - отметил он.

Сначала Александр на попутке добрался до Гдова. «Заглянул в ДК, прогулялся по всему городу. Благо он меньше многих поселков. Гдов находится возле Чудского озера и грех было бы не сходить искупаться. Я протопал 3 км до озера. Опять "зеленое". Мне даже смотреть было противно на этот берег, не то что бы заходить в такую воду. Купание отменилось, и я печальный пошел обратно. Вышел на трассу и двинулся в сторону Пскова», - поделился путешественник.

До областного центра турист добрался опять же на попутках, но весомую часть пути пришлось проделать пешком. Когда, наконец, добрался до города на Великой, родственники «завалили неудобными вопросами». Впрочем, какими именно, Александр предпочел не уточнять.

«Я был множество раз в Пскове, но решил взглянуть на него как-то иначе. Погода уже была отличная и солнце не мешало гулять. Само собой, когда нет за спиной 20 кг, то и прогулка в радость», - добавил он.

Александр провел в Пскове день, а с утра отправился в сторону следующего намеченного города - Великого Новгорода, но сначала добрался до Порхова, а затем доехал на попутке до станции Дно. Признается, что совсем не понимает, почему этот город «так обидно назвали».

С тех пор путешественник уже полтора года в пути. Идея объездить всю страну - от Петербурга до столицы Приморья созрела у Александр Пласткова, еще когда он служил в армии по контракту (за его плечами семь лет службы). Армейская подготовка очень пригодилась – теперь турист относительно легко преодолевает марш-броски.

«Путешествие я начал с 500 рублями в кармане. Езжу по стране автостопом, а поесть, поспать и постираться помогают мои подписчики в соцсетях. Сейчас их в Инстаграм, к примеру, почти 2,6 тысячи человек», - рассказал Александр Пластков.

Иногда приходится ночевать и на вокзале, есть лапшу быстрого приготовления, а, бывает, что встречают в коттеджах с шашлыками и баней.

Ездит Александр не только по крупным городам, но и по небольшим поселкам и селам, а фото и видео, сделанные в поездках, выкладывает в личный блог.

При этом каждое свое утро он начинает с чашечки кофе, невзирая на условия, в которых оказался. Для этого в его рюкзаке всегда есть турка и горелка. Там же минимум теплых вещей и совсем немного еды.

В планах не только пройти всю страну пешком, но и пробежать. И снова в намеченном маршруте среди множества городов есть Псков.

«Это моя новая авантюра. Сроки - неизвестны. Принудительная изоляция изменила изначальный план. Это не проблема! Я уже десятки раз менял свои планы. Главная задача - движение!» - написал путешественник в соцсетях.

При этом Александр просит подписчиков поддержать его новое начинание, пригласить в гости, предложить ночлег. Или хотя бы просто подписаться на его Instagram и YouTube-канал.

«Для Пскова это всего 2000 человек... Хотя пока только Краснодар подписался свыше 2000», - заметил путешественник.

Впрочем, признается Александр Пластков, он еще намерен заехать в Псковскую область в любом случае – в гости к бабушке, которая живет в Бежаницах.

Теги: #туризм #путешествие #автостоп
Источник: Псковская Лента Новостей
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