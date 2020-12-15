Туризм

Новая структура займется в России вопросами внутреннего туризма

Новая структура займется в России исключительно вопросами внутреннего туризма. Об этом сообщил сказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава государства рассказал, что в стране предусмотрели 15 млрд рублей на кэшбэк в туристической сфере, освоили - 1,2 млрд рублей.

«Мы постараемся наращивать этот вид услуг. Нужно поддержать развитие внутреннего туризма и почаще показывать, какие возможности предоставляет Россия для своих граждан», - сказал Владимир Путин.

По его словам, деньги будут вкладывать те бизнес-структуры, которые работают в этой сфере, а государство будет поддерживать региональный бизнес в целом, «создаются структуры, которые будут заниматься внутренним туризмом».

Владимир Путин добавил, что 15 млрд, предусмотренных на этот год, перенесут на 2021-й.