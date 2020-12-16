Туризм

Реконструкция окончена. Да здравствует реконструкция!

Еще не положили дорожные рабочие верхний слой асфальта на улице Набат, как городские власти разыграли контракт на вторую очередь реконструкции улицы Леона Поземского. Казалось бы, всего 616 метров, но двигаться по ним люди в спецовках будут два года. Псковская Ленте Новостей узнала, сколько еще круговых перекрестков появится на улице, чего ждут археологи от работы под землей и на что рассчитывать горожанам на земле — это два сквера, скейт-парк и новые коммуникации.

Единственную заявку на участие в аукционе подало ООО «Эгле», которое доделывает первый участок, а теперь примется за второй. Начальная максимальная цена контракта осталась неизменной, он стоит 275 483 560 рублей. Большую часть этих денег подрядчик увидит в финале, окончание работ запланировано на 1 декабря 2022 года. То есть на приведение в порядок отрезка улицы Леона Поземского от улицы Набат до улицы Ипподромной растянется почти на два года.

Варлаамский сквер.

Что произойдет за это время? Во-первых, приведут в порядок, собственно, улицу Леона Поземского: четыре полосы дороги, тротуары, въезды во дворы, ответвления улиц. Самый длинный рукав — 127 метров улицы Александра Невского между районным судом и Варлаамским сквером. Потому что этот сквер и еще две зеленых зоны ждет переустройство.

«Сквер предназначен для отдыха горожан с детьми», так решили проектировщики. Его займет детская площадка из трех зон: для детей помладше, постарше и полоса препятствий. Брусчатка, урны, скамейки — все, как полагается.

Дом Сафьянщиковых.

Напротив — Дом Сафьянщиковых, прибежище художников. Пространство рядом с ним находится в не самом приглядном состоянии, летом возле кустов можно увидеть листья борщевика. На этой территории тоже положат брусчатку, отремонтируют бетонную лестницу и подпорную стенку, устроят газоны, поставят скамейки и урны.

Не счесть в Пскове топонимов, связанных с Александром Невским. И не все из них так уж на слуху. Ну-ка, кто с ходу скажет, где находится сквер Александра Невского? Нет, не рядом с улицей, названной так же, не у моста, не у памятника и не у храма Александра Невского. Сквер — это зеленый треугольник между улицей Леона Поземского и уходящей от нее Шоссейной.

После реконструкции здесь появится скейт-парк, предполагается, что экстремалы (скейтборд, стритборд, агрессив-стрит, велосипеды BMX и МТВ, стритбол, конечно, не обойдется без воркаута) смогут заниматься тут круглый год. Будут пост охраны и туалетный павильон. Возможно, даже работающий.

Будущий скейт-парк.

Предполагается переустройство светофора на перекрестке Поземского-Ипподромная и монтаж видеонаблюдения на всем протяжении реконструируемого участка. Будут менять подземные коммуникации, в том числе, продолжится обустройство ливневой канализации. Проект предполагает прокладку сетей и строительство трех очистных сооружений с фундаментом.

«На Поземского канализация работала на честном слове. Ливневая на части улицы вообще отсутствует, стоки уходят в хозяйственно-бытовую сеть, что создает дополнительные проблемы вплоть до того, что в подвалах стояла вода. Реконструкция снимает массу вопросов», - отмечает депутат Псковской городской думы Григорий Стороненков.

Земляные работы — значит, снова археологи. На второй очереди реконструкция шагнет за пределы стены Окольного города. Все, что внутри нее — культурный слой, памятник федерального значения, находящийся под охраной государства.

«Чем была первая очередь сложна: исторический центр, куда не копни — памятник. Город везде представляет для археологов клад, и тут столько было найдено ценных предметов!» - напоминает Григорий Стороненков.

Ни одну лопату на этой территории нельзя вставить без надзора археологов. Про лопату — не метафора, культурный слой буквально залегает на таком расстоянии. Об этом в июне рассказывал начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов. «Буквально под ногами - штык-лопату вниз - и мы сразу оказываемся на уровне Пскова XVI-XVII века. Здесь же, на этом участке, несмотря на то, что слой залегает очень высоко, и много нарушений было в позднее время, мы встречаем небольшие по площади, но сохранившиеся кусочки слоя XII-XIII века. Не надо думать, что древность - это что-то зарытое и сокрытое очень глубоко. Двадцать сантиметров - и ты в средневековье», - говорил археолог о раскопе на пересечении Леона Поземского и улицы Набат.

Смотрите также Запсковский бомонд, или Невероятные приключения археологов на улице Леона Поземского

Археологи предполагают, что в Средние века на этой территории жили псковичи как минимум небедные, среди находок есть предметы импорта, стекло, монеты. И самый настоящий клад! О его обнаружении ученые заявили в сентябре этого года. 126 серебряных монет-чешуек времен Ивана Грозного и Бориса Годунова были спрятаны в кубышке под полом деревянной постройки. Совсем рядом пролегает водопроводная труба, но при ее монтаже рабочие клада не заметили.

«Зато теперь, когда клад обнаружен археологами, стал понятен контекст находки и время попадания её в культурный слой. Ведь главная ценность находки - это информация о месте, времени, вероятном владельце, а не рыночная стоимость монетки. Сейчас монеты переданы реставраторам для расчистки и консервации, а позже пополнят археологические фонды музея-заповедника», - сообщили археологи в соцсетях.

Клад — сенсация для широкой публики и броских заголовков. Ученым куда интереснее было увидеть остатки построек XI-XII веков, прикоснуться к древней домонгольской Руси, подтвердить заселение этой территории с незапамятных времен.

Теперь их — и всех нас — ждут находки не менее значимые. Вторая очередь пройдет мимо Варлаамской башни, сердца обороны Пскова от войск шведского короля Густава-Адольфа в 1615 году.

Целиком проект реконструкции улицы Леона Поземского предполагает работы на всем ее протяжении вплоть до границы города. Чем дальше от центра, тем быстрее будет работа идти, предполагает Григорий Стороненков. Весь оставшийся участок от Ипподромной до упора включат в третью очередь.

«С завершением реконструкции у нас появятся три новых кольца, - рассказывает депутат подробности. Одно уже есть вокруг сквера Народовластия, второе построят на развязке Леона Поземского-Алмазная-Шоссейная, третье - около Ваулиногорского шоссе. Когда работы будут полностью завершены, мы окажемся на красивой улице со скверами и местами отдыха, по ней из отдаленных районов приятно будет прогуляться до центра или приехать на велосипеде».

Конечно, в процессе будут перекрытые дороги, пущенные в объезд автобусы и автомобили, заваленные строительным мусором тротуары. Кто-нибудь обязательно сделает что-нибудь не по проекту, в соцсетях начнутся споры, у кого и откуда растут руки. Все это мы видели не раз. А потом видели, как на месте наркоманских зарослей появляется симпатичная набережная — Леона Поземского приводят в порядок все под тем же знаменем (и на те же деньги) туристского кластера «Псковский». Теперь жутко интересно посмотреть, какой может быть эта улица, если ее отмыть и причесать.

Юлия Магера