Культура

Запсковский бомонд, или Невероятные приключения археологов на улице Леона Поземского

Над головой - век XXI, а под ногами - XVI: для псковичей жизнь в таких временнЫх петлях обыденна и проста. Пол-детства мы проводим в вылавливании монеток из обмелевшей Псковы и пробежках по крепостным стенам, а уже взрослыми каждый день ходим на работу, спокойно созерцая монастырь, которому скоро «стукнет» девять столетий, или храм, видевший Иоанна Грозного, не говоря уже о более близких нашему времени царях-императорах. Неудивительно, что нас хлебом не корми - дай послушать новости об археологии. Тем более что нынче псковские специалисты «копают» там, где прежде изыскательские работы не велись.

Начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО АЦПО Александр Михайлов рассказал Псковской Ленте Новостей о том, какие сюрпризы подарила археологам улица Леона Поземского, поделился подробностями жизни запсковской элиты (эпохи средневековья, конечно) и заинтриговал своими планами на лето.

Тысячелетие Званницы

- Александр Валерьевич, в этом году археологический сезон получился весьма насыщенным: благодаря теплой зиме он, по сути, не прекращался. Где проходил основной фронт работа псковских археологов?

- В первую очередь речь идет об улице Леона Поземского, где мы с октября прошлого года работаем без остановок и перерывов. Работы эти продолжаются по сей день. На подходе новые раскопы на улицах Набат и Герцена, где начиная с ближайших недель начнутся исследования.

- Действительно эти площадки впервые стали объектом внимания специалистов?

- На разных участках работ по-разному. Где-то они вплотную примыкают к нашим раскопам 20-летней давности: так мы получаем возможность снова вернуться к тем объектам, которые по каким-то причинам оказались недоисследованными либо остались за пределами раскопа. Сейчас мы можем проверить или дополнить информацию, которая была получена еще в середине 90-х годов.

С другой стороны, действительно, есть участки новых коммуникаций. В первую очередь, это связано с проезжей частью улицы Леона Поземского, где археологи вовсе не работали, и охранные исследования, которые мы проводим в рамках данной реконструкции, осуществляются здесь впервые. Это очень интересно, потому что информация поступает совершенно новая, свежая и доселе неизвестная.

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- За время археологических изысканий на Поземского удалось ли обнаружить какие-то сведения или артефакты, которые перевернули наши привычные представления о Пскове и псковичах?

- Наверное, столь глобальных открытий я не припомню. Скорее, речь идет о том, что мы пополняем корпус наших знаний о том, как развивалась территория ближнего Запсковья с момента появления города Пскова - если быть точнее, с XI-XII веков. Работы наших коллег в прошлые годы и в прошлом веке дали первоначальную информацию о том, что территория ближнего Запсковья была освоена как раз в это время, и наши, пусть небольшие локальные исследования, в целом эту информацию подтверждают и дополняют.

На тех раскопах, которые выполняем, мы прослеживаем основные этапы развития города на территории Запсковья, в первую очередь, вдоль главной улицы Запсковья - Званницы, нынешней улицы Леона Поземского. Помимо следов древнерусской застройки (они в раскопах представлены, и находки этого времени есть), отдельный блок - это освоение данной территории в позднем средневековье - в XVI и XVII веке, когда вдоль улицы Званницы строятся крупные жилые постройки, полностью каменные или на каменных подызбицах. В ряде случаев мы в раскопах столкнулись с остатками каменных построек, которых не знали раньше ни по сообщениям письменных источников, ни по каким-то картографическим материалам, планам Пскова XVIII или XIX века. Все это, конечно, очень интересно и существенно дополняет нашу картину о развитии Запсковья за тысячелетний период с XI по XX век.

В раскопах мы также временами сталкиваемся со следами достаточно серьезных разрушений в период Великой Отечественной войны и последующего, уже в послевоенное время, благоустройства территории. Например, зафиксировали воочию, что последние булыжные мостовые на улице Поземского, Герцена, Труда были положены в 50-е годы XX века, то есть уже в послевоенное время, когда город строился заново - старожилы это помнят. И как ни странно, булыжное основание современного асфальтового покрытия обеспечило его прочность и устойчивость - там, где сохранили булыжную мостовую, современный асфальт лежит гораздо лучше и прочнее.

Средневековая Рублевка

- Какие люди в средние века заселяли Запсковье? Была ли Званница элитным районом города?

- Безусловно. Если мы пойдем по современной улице Леона Поземского от моста через Пскову мимо церкви Козьмы и Дамиана с Примостья, мы увидим комплекс палат Трубинских XVII века около фабрики Мейера, на перекрестке Поземского - Олега Кошевого чуть в глубине будут стоять палаты Постникова, так называемый Мешок, новое отреставрированное здание, где будут размещаться экспозиции Псковского музей-заповедника. Дальше по этой же стороне находились, к сожалению, ныне утраченные еще одни палаты XVII века - так называемый Дом Жуковой. Несмотря на то, что палаты были разрушены во время войны и полностью утрачены в 70-е годы прошлого века, мы в ходе работ изучили участок кладки этой постройки. Она была очень интересной, с неожиданными архитектурными решениями. И дальше - те же самые остатки каменных построек, которые мы обнаружили напротив церкви Козьмы и Дамиана с Примостья.

Такие же, достаточно серьезные дома с обширными подвалами находились на участке Леона Поземского ближе к улице Набат и напротив церкви Воскресения Христова со Стадища. Судя по находкам, которые были здесь сделаны, можно предположить, что здесь жили небедные псковичи - это и предметы импорта, и стекло, и керамические изделия, монетные находки, которые свидетельствуют о контактах с территорией Ливонского ордена и современной Эстонии.

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Так что вдоль улицы Званницы распространялась, говоря современным языком, элитная застройка в том числе.

Псковская машина времени

- Кроме того, в процессе раскопок на территории современного Сквера Народовластия была обнаружена каменная постройка XVII-XVIII веков, которую планируется музеефицировать. Как вы оцениваете перспективы этой находки как туристской достопримечательности?

- Честно скажу: у меня как у специалиста-археолога это вызывает достаточно серьезные сомнения, потому что по совокупности параметров это достаточно рядовой по своему виду и функционалу подвальчик полукаменного дома XVIII века, который впоследствии был вписан в подвал гораздо более крупного здания XIX-первой половины XX века, там одни кладки налезают на другие.

Да, неплохая сохранность налицо. Но, когда мы говорим о музеефикации любого объекта - это, с одной стороны, хорошо: мы показываем туристам подлинные остатки прошлого, нашу историю. Все это здорово и замечательно. Но любая музеефикация должна предполагать возможности реального использования того или иного объекта. Пока не объяснено и точно не сказано, как объект будет в дальнейшем использоваться, серьезно говорить о музеефикации, на мой взгляд, нет никаких оснований. Я, во всяком случае пока, не слышал каких-то предложений о том, как этот открытый и зафиксированный всеми возможными способами объем будет дальше использоваться. Сейчас он законсервирован: засыпан песком с утрамбовкой - это традиционный вид консервации, ему ничего не угрожает.

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Это рядовая находка и таких подвалов по городу большое количество. В отличие от трапезной церкви Евфимия на Снетогорском подворье: на перекрестке улиц Герцена и Волкова, чуть-чуть не доходя церкви Богоявления с Запсковья есть зеленый пятачок. Там под слоем дерна (сантиметров двадцать) находятся остатки совершенно уникальной постройки XVI века. По мнению ряда исследователей, над этим храмом работали итальянские мастера, там сохранились совершенно шикарные подвальные части - со столбами, сводами - просто полный восторг! Это все находится под землей, в прямом смысле под ногами псковичей.

Археологи познакомились с этим объектом при весьма драматичных обстоятельствах: в 2002 году через эти объемы и замечательные средневековые кладки был проложен магистральный водовод. Время было другое - несмотря на все усилия специалистов и протесты общественности было принято совершенно варварское решение. Вместе с тем, в процессе работ на улице Леона Поземского мы шурфами вплотную подходили к остаткам этого храма и вновь фиксировали хорошую сохранность этих построек. Данный объект в гораздо большей степени заслуживает музеефикации, нежели подвал. Да, он миленький, хороший, но подвал.

- За последние месяцы какие интересные находки вам удалось обнаружить?

- Псковичи уже привыкли к тому, что значительную часть находок мы публикуем на странице в Инстаграм.

Что-то выделить в раскопах мая-июня, наверное, трудно - это достаточно типичный характерный для средневекового Пскова набор предметов быта и труда. Как вариант: мы так или иначе работаем в прибрежной части реки Псковы, и почти в каждом из наших раскопов встречаются сетевые грузила - известняковые плитки с просверленным отверстием, которые использовались в рыболовстве для сетей. В остальном все традиционно.

Интересным оказался один из последних раскопов - он называется Званницким по улице Званница. Раскоп расположен на краю улицы Леона Поземского в районе ее пересечения с улицей Набат. Традиционно псковичи привыкли, что средневековые культурные отложения залегают достаточно глубоко. Когда готовится раскоп, работает тяжелая техника, которая снимает асфальт, потом снимает так называемые балластные отложения XIX-XX веков, и уже потом археологи начинают исследовать средневековые культурные отложения. Так вот, на участке напротив церкви Воскресения со Стадища средневековый слой, пусть и очень небольшой по мощности, залегает под слоем дерна. Здесь очень высоко находится то, что археологи называют «материком» - это первоначальная геологическая порода. Буквально под ногами - штык-лопату вниз - и мы сразу оказываемся на уровне Пскова XVI-XVII века. Здесь же, на этом участке, несмотря на то, что слой залегает очень высоко, и много нарушений было в позднее время, мы встречаем небольшие по площади, но сохранившиеся кусочки слоя XII-XIII века. Не надо думать, что древность - это что-то зарытое и сокрытое очень глубоко. Двадцать сантиметров - и ты в средневековье.

Ни дня без находок

- Лето всегда было жарким для псковских археологов. Сейчас, правда, непростая эпидемиологическая обстановка. Как в связи с карантинными мерами будет выглядеть археологическое лето в регионе?

- Эпидемиологическая ситуация помимо условий, связанных с безопасностью, научила нас тому, что жизнь остановить нельзя. Она продолжается - продолжаются и охранные археологические исследования в городе Пскове. Например, работы на Леона Поземского ни строительные, ни археологические работы не прекращались, наверное, ни на день, с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Помимо раскопов на Поземского продолжаются уже четвертый год исследования на территории ТЭЦ, которая подарила нам много находок. Эти два объекта мы продолжим изучать в течение июня, июля, и, возможно, августа.

Дальше - в конце июля мы продолжим уже ставший традиционным пятый сезон исследований поселения Горожане в Новосокольническом районе - в деревне эпохи викингов. Это волонтерская экспедиция, летняя полевая археологическая школа. Проект был поддержан фондом «История Отечества» уже второй год подряд.

И - давайте сохраним некоторую интригу - поселением Горожане работы в области не ограничатся. Мы готовимся к проведению исследований еще на одном очень интересном объекте в центральной части Псковской области. Когда мы эти работы, пускай и небольшие по площади, проведем, думаю, нам будет что рассказать.

- Чем обусловлен интерес к этому центральному району? Что планируется там обнаружить?

- Будем работать на очень интересном, достаточно редком типе археологических объектов. Земля наша богата памятниками, и несмотря на то, что археологи изучают территорию современной Псковской области больше 100 лет, все равно каждый год обнаруживаются новые, подчас - повторюсь - очень интересные, иногда неожиданные объекты. Вот на одном из них мы поработаем и, конечно, расскажем о результатах исследований.

- Группа волонтеров уже набрана?

- Набор продолжается. У нас есть заявки и от волонтеров, которые работают с нами уже несколько лет, и новые люди появляются. Конечно, ситуация пандемии накладывает определенные ограничения, потому что по нашему первоначальному замыслу в летней школе должны были принять участие студенты из Белоруссии и Сербии. Сейчас этот вопрос находится в подвешенном состоянии - надежда есть, но пока неясно, чем все закончится.

Вся необходимая информация по набору волонтеров есть в профильной группе во ВКонтакте «Поселение Горожане». Мы готовы всех принять. С волонтерами мы работаем уже очень много лет. Это замечательные люди, но каждый год у меня все время есть чувство недоумения, когда я смотрю на списки людей, которые едут в свои каникулы или отпуск работать с нами на том или ином объекте: как правило, это люди из Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Костромы, Чувашии, а псковичей - очень немного. Возникает вопрос, почему. Или все знают историю, или это для нас так обыденно - ну подумаешь, X век!

Конечно, это не является самоцелью, но хотелось бы, чтобы и псковичи активнее откликались. У нас есть волонтеры из Пскова, Новоржева, Великих Лук, местные ребята из самой деревни Горожане, что очень здорово. Но все-таки большинство - это приезжие из других регионов России.

Беседовала Елена Никитина