Туризм

Для путешествий по России создадут специальную цифровую платформу

Полноценная цифровая платформа по организации путешествий будет создана в России для туристов со всего мира, передает «Интерфакс». При этом самым простым способом привлечения в страну путешественников является электронная виза, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

«Мы движемся в направлении создания полноценной цифровой платформы, позволяющей пользователям из любой точки мира организовать свой отдых в России, самостоятельно создать на одном портале индивидуальный тур - от бронирования билетов и проживания до формирования экскурсионно-развлекательной программы», - сообщила Догузова в интервью, опубликованном в «Коммерсанте».

При этом, по ее словам, «электронная виза - самый простой способ привлечь больше путешественников, а значит, и средств в страну».

«Первый эффект от электронных виз в следующем году будет напрямую зависеть от эпидемиологической обстановки и от того, насколько быстро будут взаимно открываться границы. В разговорах с зарубежными коллегами мы пока рассчитываем выйти на перезапуск международного туризма ближе ко второй половине 2021 года», - уточнила глава Ростуризма.