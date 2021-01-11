Туризм

Псковская область представит Россию в проекте «Балтийская еда от фермы до вилки»

В 2021 году в Псковской области будет продолжена деятельность в рамках приграничного сотрудничества, сообщается на туристическом портале региона.

Как подчеркнула замначальника отдела международного и межрегионального сотрудничества областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Мария Булатова, в наступившем году продолжатся и работы в рамках проекта Baltic Sea Food («Содружество стран Балтийского региона»).

«Уже сейчас нашей области, которая в этом проекте представляет Россию, поступило предложение участвовать в большом проекте, который в переводе на русский язык переводится как "Балтийская еда от фермы до вилки". Этот проект предполагает развитие и продвижение балтийской аутентичной еды, развитие гастрономического туризма», - отметила Мария Булатова.