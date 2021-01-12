Туризм

Около 10 миллионов россиян путешествовали по стране в новогодние праздники

Число россиян, которые отправились путешествовать по стране на новогодние и рождественские праздники, составило около 10 млн человек. Об этом в четверг, 14 января, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщает ТАСС.

«Около 10 млн человек путешествовали по стране в период новогодних и рождественских праздников. При этом россияне выбирали в основном активный отдых на природе или оздоровительный туризм вместо традиционных экскурсий по городам», — сообщил Чернышенко. Он пояснил, что после самоизоляции люди захотели провести праздники активно, с пользой для здоровья и в основном за городом.

По словам вице-премьера, самыми востребованными видами отдыха с начала года стали катание на лыжах, сноуборде, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники.

Чернышенко также сообщил, что наиболее популярными направлениями, помимо Черноморского побережья, горных кластеров Красной поляны и Северного Кавказа, стали горнолыжные курорты Алтая, Хибин, Сахалина, а также познавательные маршруты Татарстана и Калининградской области.

«В новогодние каникулы туристический поток на горнолыжные курорты страны значительно возрос и составил 23% от общего турпотока. При этом в аналогичном периоде 2019–2020 годов такой отдых предпочли 8% россиян», — добавил вице-премьер.

По его данным, загрузка загородных отелей составила в среднем 70–90%. Ограничительные меры, введенные в ряде регионов, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Кроме того, изменилась работа предприятий питания, музеев и других мест, которые традиционно привлекают туристов.

В связи с этим в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%, уточнил Чернышенко.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что внутренний туризм по стране резко возрос в последнее время. Тогда глава государства выразил уверенность, что и дальше интерес к путешествиям по России будет расти.

Летом правительство РФ запустило программу стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кешбэка на туры по стране. В начале октября программу продлили до января 2021 года.