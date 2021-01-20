Туризм

Чего не хватает Пскову для развития туризма, рассказал эксперт

Чего не хватает Пскову для развития туризма, рассказал на онлайн-брифинге 20 января директор проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Ковалев, комментируя возможные пути развития туристической отрасли на территории города.

«Не хватает событийности, чтоб развивался туризм. Можно работать с тем, что здесь уже есть, но не хватает реконструкций, событий, которые наполнили бы город жизнью и привлекли бы сюда иногородних людей не на один день», - высказал мнение эксперт. А увеличение турпотока, в свою очередь, будет способствовать генерированию финансовых потоков, отметил Сергей Ковалев.

Кроме того, он привел данные опроса, который показал, что половина россиян не видит перспектив комфортного проживания в столичных городах и устремляются в города поменьше. «Речь о том, что в связи с развитием удаленного вида бизнеса люди начинают переезжать в более комфортные места, и эта тенденция очень заметна. Более 50% опрошенных заявили, что хотели бы жить в привлекательных местах и работать удаленно», - уточнил он.