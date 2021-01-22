Туризм

Пушкинские Горы признали самым гостеприимным местом России

По результатам премии Traveller Review Awards 2021 компания Booking.com составила список самых гостеприимных мест в мире. Среди них оказались Пушкинские Горы.

Booking.com составил список самых гостеприимных направлений в России, основываясь на отзывах путешественников. Среди них - направления для отдыха на природе, а также города, культурное наследие которых даст фору некоторым мегаполисам. Самый высокий процент объектов размещения, получивших награду, - в Пушкинских Горах.

В списке самых гостеприимных направлений в России также оказались Териберка (Мурманская область), Суздаль (Владимирская область), Даховская ( Республика Адыгея), Петергоф (Ленинградская область), Каменномостский (Республика Адыгея), Артыбаш (Республика Алтай), Валдай (Новгородская область), Сортавала (Республика Карелия) и Великий Новгород (Новгородская область).

На основании распределения наград Traveller Review Awards 2021 Booking.com составил список и самых гостеприимных регионов, в него вошли уезд Тайдун (Тайвань), Тасмания (Австралия), Прешовский край (Словакия), Верхняя Австрия (Австрия), Новая Шотландия (Канада), Айова (США), провинция Чубут (Аргентина) и штат Минас-Жерайс (Бразилия).

Напомним, что Traveller Review Awards - традиционная награда партнеров, которые предоставляют исключительный сервис в самых разных сферах туристического обслуживания.