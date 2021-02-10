Туризм

Псков вошел в топ-5 популярных железнодорожных направлений на 23 февраля

Аналитики выяснили, куда путешественники из Москвы и Санкт-Петербурга планируют отправиться на поездах в период февральских праздников, с 21 по 23 февраля. В топ-5 популярных железнодорожных направлений у путешественников из Северной столицы вошел Псков, сообщает сервис Туту.ру.

Рейтинг популярных железнодорожных маршрутов на февральские праздники с отправлением из Москвы возглавляет Санкт-Петербург. Билет на поезд из Москвы в Санкт-Петербург обходится покупателям в среднем в 2 198 рублей в одну сторону - на 12% дешевле, чем год назад.

На втором месте по популярности у путешественников из Москвы - Нижний Новгород. Билеты стоят в среднем 1 000 рублей, и это на 22% меньше, чем в 2020 году. Третий по востребованности маршрут для ж/д путешествия из столицы с 21 по 23 февраля - это Казань. Билеты туда подешевели в среднем на 42% по сравнению с прошлым годом, до 1 454 рублей.

Также в топ-10 у путешественников из Москвы входят Ярославль, Владимир, Ростов-на-Дону, Тула, Смоленск, Сочи и Адлер.

Средний чек за поездку на поезде из Москвы 21 - 23 февраля составляет 1 969 рублей за билет в одну сторону - на 5% меньше, чем год назад.

Самое популярное направление на февральские праздники из Санкт-Петербурга - это Москва, куда покупается практически каждый восьмой билет на поезд. Средний чек за поездку в одну сторону по сравнению с прошлым годом подрос на 13%, до 2 453 рублей.

На втором месте по популярности у путешественников из Санкт-Петербурга - Апатиты. Билет туда стоит в среднем 3 008 рублей, на 28% больше, чем год назад.

Также в топ-5 направлений для железнодорожные поездки с 21 по 23 февраля из Северной столицы входят Сортавала, Тверь и Псков.

В целом, средний чек за поездку на поезде из Санкт-Петербурга 21- 23 февраля составляет 2 379 рублей за билет в одну сторону - на 12% больше, чем год назад.