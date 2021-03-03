Туризм

Назван список полностью открытых для туристов стран

Всего пять стран полностью сняли ограничения на въезд туристов, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Такая цифра названа в докладе Всемирной туристической организации ООН, опубликованном на ее сайте в понедельник, 8 марта, пишет Лента.ру.



Источник: Dreamstime.com

Среди открытых для туристов государств - Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания. Они составляют лишь 2% от общего числа туристических направлений, отмечает организация.

При этом каждая третья страна - то есть в общей сложности 69 государств - остаются полностью закрытыми для путешественников. Большинство из них расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, еще 15 в Европе, 10 в Северной и Южной Америке, 10 в Африке и три на Ближнем востоке. Частичные ограничения на въезд туристов сохраняются еще в 34% туристических направлений.

Ранее сообщалось, что Таиланд сократит вдвое обязательный карантин для иностранцев, вакцинированных от коронавируса. Теперь он будет составлять не 14, а 7 дней. Послабления введут и для не привитых иностранцев. При наличии отрицательного теста их карантин будет сокращен до 10 дней. Изменения вступят в силу с апреля.