Туризм

Черногория разрешила въезд привитым от короновируса россиянам

Границы Черногории открыты для туристов из России, для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест, или вакцинирование «Спутник V», или наличие антител к коронавирусу, сообщила в интервью РИА Новости госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

«Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации «Спутник V», - сказала она. При этом подтверждение вакцинации против коронавируса должно быть выдано уполномоченным учреждением здравоохранения не менее, чем за 7 дней до прибытия в страну.

По словам Джурович, для тех, кто не вакцинирован от COVID-19, из документов нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия, или наличие антител. «Если у человека есть положительный серологический тест, то есть антитела, выданные зарегистрированной лабораторией и не старше 30 дней, он также может въехать в страну», - пояснила госсекретарь по туризму.

Джурович также сообщила, что черногорские власти активно работают над улучшением эпидемиологической ситуации в стране, чтобы открыть туристический сезон до июня.

«Наша цель - иметь 70-75% населения, имеющих иммунизацию к коронавирусу, до начала июня», - сказала госсекретарь.