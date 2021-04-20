Туризм

На 40% снизился турпоток в Псковской области из-за коронавируса

В пандемию коронавируса поток туристов в Псковской области снизился на 40%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила и. о. председателя регионального комитета по туризму Марина Егорова на семинаре «Развитие автотуризма и караванинга в Псковской области».

Марина Егорова отметила, что развитие туризма - одно из приоритетных направлений в Псковской области. «Ранее туристический поток показывал стабильный рост: в 2019 году регион посетили уже более 400 тысяч туристов, но коронавирус снизил эти показатели. В 2020 году к нам приехали 257 тысяч человек, таким образом, поток снизился на 40%», - рассказала Марина Егорова.



Она также отметила, что в настоящее время на территории Псковской области работают 17 туроператоров, имеется 141 объект гостиничного сервиса, где в сумме располагаются более 4 тысяч номеров.



«Чтобы увеличивать туристический поток, мы видим необходимым развитие автотуризма в регионе как одного из перспективных направлений», - заключила Марина Егорова.