Секретным гостем псковского фестиваля «Лешуга» стал российский сидродел

Секретным гостем на фестивале «Лешуга» стал сидродел, садовод, независимый исследователь и организатор конкурса Moscow Cider Awards Максим Брехт, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Как рассказал сам Максим Брехт, после учёбы в Cider Academy (UK) в 2017 году он привез из Англии черенки, после чего вырастил саженцы и в 2019 году заложил в Тульской области коллекционный сад из 57 европейских сидровых танинных сортов яблок, чтобы провести промышленные сортоиспытания и отобрать из них те, которые будут успешно жить и плодоносить в России.
Всего второй день фестиваля «Лешуга» в Пскове посетили 13 тысяч человек.
Напомним, сегодня проходит последний день, а вечером для гостей на главной музыкальной сцене выступят:
- 18:30 – Shambala (Псков);
- 19:30 – «Самоварочки» (Санкт-Петербург);
- 21:00 – Aelita Azina (Москва).
Также сегодня с 13:00 до 18:00 будут работать две зоны с мастер-классами.
Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».