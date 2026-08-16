Секретным гостем псковского фестиваля «Лешуга» стал российский сидродел

Секретным гостем на фестивале «Лешуга» стал сидродел, садовод, независимый исследователь и организатор конкурса Moscow Cider Awards Максим Брехт, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как рассказал сам Максим Брехт, после учёбы в Cider Academy (UK) в 2017 году он привез из Англии черенки, после чего вырастил саженцы и в 2019 году заложил в Тульской области коллекционный сад из 57 европейских сидровых танинных сортов яблок, чтобы провести промышленные сортоиспытания и отобрать из них те, которые будут успешно жить и плодоносить в России.

«До выхода сада на полноценную урожайность я делаю из интересных русских сортов тихие и игристые сидры, но моя самая большая любовь — десертные, предельно насыщенные криоконцентрированные айс-сидры, которые три года подряд занимали первые места на конкурсе Moscow Cider Days (теперь — Moscow Cider Awards)», — добавил Максим Брехт.

Всего второй день фестиваля «Лешуга» в Пскове посетили 13 тысяч человек.

Напомним, сегодня проходит последний день, а вечером для гостей на главной музыкальной сцене выступят:

18:30 – Shambala (Псков);

19:30 – «Самоварочки» (Санкт-Петербург);

21:00 – Aelita Azina (Москва).

Также сегодня с 13:00 до 18:00 будут работать две зоны с мастер-классами.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».