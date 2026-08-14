 
Туризм

Псковский регион оказался среди лидеров по числу гостиниц, предлагающих заселение через МАХ

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Сервис быстрого заселения по мессенджеру Max начали предлагать отели в 70 регионах России, сообщает в пятницу пресс-служба Минэкономразвития РФ. Псковский регион оказался среди лидеров по количеству гостиниц, использующих для регистрации Цифровой ID.

«Заселиться в гостиницу без бумажного паспорта, с помощью "Цифрового ID" в смартфоне, могут жители и гости более половины российских регионов. Новая технология, реализованная в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", работает в более 800 отелях, расположенных в порядка 70 субъектах страны. Среди лидеров по количеству гостиниц, использующих для регистрации Цифровой ID, республика Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская, Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.

Как напоминают в министерстве, чтобы воспользоваться сервисом, гражданину России необходимо заранее создать Цифровой ID в мессенджере Max - для этого нужно добавить свои документы через портал «Госуслуги», который автоматически перенаправит пользователя для верификации. При заселении гостю предложат открыть в мессенджере раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить». Сотрудник отеля сканирует QR-код с экрана смартфона, и паспортные данные автоматически подгружаются в систему гостиницы, что исключает риск ошибок при ручном вводе и экономит время.

Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что технология получает положительные отзывы как от бизнеса, так и от туристов.

«Дальнейшая синхронизация информационных систем и обучение персонала остаются приоритетными задачами на ближайшие месяцы», - цитирует его пресс-служба министерства.
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