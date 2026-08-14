Псковский регион оказался среди лидеров по числу гостиниц, предлагающих заселение через МАХ

Сервис быстрого заселения по мессенджеру Max начали предлагать отели в 70 регионах России, сообщает в пятницу пресс-служба Минэкономразвития РФ. Псковский регион оказался среди лидеров по количеству гостиниц, использующих для регистрации Цифровой ID.
Как напоминают в министерстве, чтобы воспользоваться сервисом, гражданину России необходимо заранее создать Цифровой ID в мессенджере Max - для этого нужно добавить свои документы через портал «Госуслуги», который автоматически перенаправит пользователя для верификации. При заселении гостю предложат открыть в мессенджере раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить». Сотрудник отеля сканирует QR-код с экрана смартфона, и паспортные данные автоматически подгружаются в систему гостиницы, что исключает риск ошибок при ручном вводе и экономит время.
Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что технология получает положительные отзывы как от бизнеса, так и от туристов.