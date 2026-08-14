Две тысячи человек посетили фестиваль «Лешуга» в Пскове за первый час

Две тысячи человек посетили фестиваль «Лешуга» в псковском Финском парке за первый час работы 14 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Напомним, фестиваль продлится до воскресенья. Сегодня вечером для гостей на главной музыкальной сцене выступят:
- 18:30 – «Гайтан» (Псков);
- 19:30 – «Живели» (Санкт-Петербург);
- 21:00 – «Хвоя» (Пенза).
Каждый день с 13:00 до 18:00 будут работать две зоны с мастер-классами.
Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».