Псковский этно-коллектив Shambala выступит на «Лешуге» сегодня

Псковский музыкальный этно-коллектив Shambala выступит на главной сцене фестиваля «Лешуга» сегодня, 16 августа, в 18:30, сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Коллектив Shambala — мультиинструментальный проект авторской фортепианной музыки с барабанной установкой и этно-инструментами, такие как диджериду, хэндпан, флейта, варганы.

Репертуар коллектива представляет собой смесь нео-классики, синематики, с вкраплением этно и электроники.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».