Туризм

Программу кешбэка для путешествий по России продлят до конца года

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию предложил продлить как минимум до конца года программу туристического кешбэка для путешествий по стране.

«Предлагаю, по меньшей мере, до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», - заявил президент.

Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа распродажи туров 2 млрд рублей. Согласно ее условиям, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Кешбэк за туры будет начисляться туристам до исчерпания этой суммы. Третий этап распродажи начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.

Кешбэк на туры по РФ можно будет получить до конца третьего этапа программы, то есть до 15 июня, сообщали ранее в Ростуризме.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кэшбэка составила 1,2 млрд рублей.