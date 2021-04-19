Экономика

Михаил Ведерников рассказал, сколько Псковская область платит по коммерческим кредитам

860 млн рублей составили за год обязательные платежи Псковской области по коммерческим кредитам, в 2019-м - 922 млн рублей. Об этом в своем видеообращении к жителям региона сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил важное значение предстоящего изменения бюджетной политики в отношении субъектов РФ с высоким уровнем государственного долга. «Замещение коммерческих кредитов бюджетными, реструктуризация "ковидных" займов, инфраструктурные кредиты с низкой ставкой — все это позволяет нам с уверенностью рассчитывать на стабильное развитие», - сказал губернатор, комментируя одно из решений, озвученных в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

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«Кроме того, текущее финансовое положение лишает нас пространства для маневра и практически все средства идут исключительно на выполнение социальных обязательств», - отметил он.