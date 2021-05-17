Туризм

Программа детского туристического кешбэка стартовала в Псковской области

Программа детского туристического кешбэка стартовала в Псковской области. Она позволяет приобрети путевку в детские стационарные лагеря страны на летние смены и получить на нее возврат части потраченной суммы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В настоящее время в программе принимают участие пять детских лагерей Псковской области: «Зеркальный», «Ленок», «Космос», «Гороховое озеро» и «Дружба». Ожидается, что до конца месяца список региональных учреждений удвоится, отметила директор областного Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова.

Полный список лагерей — участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки в детские лагеря, доступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря».

Кешбэк за отдых начисляется в размере 50% от оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Для получения возврата оплатить путевку необходимо по карте «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. При этом число транзакций по одной карте не ограничено. Кроме того, количество поездок на одного ребенка и одну семью не ограничено.

При наличии сертификата на льготу для детского отдыха, возврат можно получить от той суммы, которую родители доплачивают самостоятельно.

Программа актуальна для покупок, совершенных с 25 мая по 31 августа. Родители, которые приобрели путевку до старта программы, смогут подать заявки на возмещение части средств с 15 июня на сайте госуслуг, предъявив документы об оплате.

Дополнительную информацию о программе можно получить по телефону «горячей линии» Ростуризма: 8-800-200-34-11, а также в специальном чате на сайте мирпутешествий.рф.