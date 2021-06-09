Туризм

Устройство дороги на деревню Самолва привлекло туристов в местный музей

Своевременная реакция администрации и усилия дорожников по поддержанию дороги на деревню Самолва в Гдовском районе произвели некоторый положительный эффект, в результате только за два праздничных дня Музей истории Ледового побоища посетили свыше полусотни гостей из Пскова, Петербурга, Ульяновска и других мест. Об этом сообщает информационная площадка «Граждане Гдовского края».

Фото здесь и далее: Музей истории Ледового побоища

В Музее истории Ледового побоища рассказали, что для гостей провели семь экскурсий, в том числе бесплатную для участников праздника в деревне Самолва. Концерт 12 июня на площадке перед музеем на улице Александра Невского организовала администрация Псковской области в честь Дня России для местных жителей. Накануне деревню навестила делегация региональных властей во главе с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным, который дал поручения по реанимации дороги от трассы Псков – Гдов до Самолвы.

На прошлой неделе директор Музея истории Ледового побоища Владимир Потресов опубликовал заявление о приостановке обслуживания посетителей из-за опасного состояния дороги, разбитой тяжелыми грузовиками, занятыми на строительстве монумента «Князь Александр Невский с дружиной».

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«Высоко оценивая оперативные решения администрации Псковской области по частичному восстановлению дороги в Самолву, сотрудники музея понимают, что сегодня, когда ведутся интенсивные работы по созданию мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной", вернуть дороге исходное состояние невозможно. Поэтому предупреждаем наших потенциальных посетителей об определенных рисках», – говорится в заявлении музея.

Для больших туристских автобусов дорога остается непреодолимой. Однако комитет по транспорту и дорожному хозяйству обещает изыскать возможности доставки посетителей в музей. Туристов могут даже начать пересаживать на опасных участках в автобусы повышенной проходимости.