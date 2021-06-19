Туризм

Туроператоры спрогнозировали срок снижения цен на отдых в Крыму и Сочи

Снижения цен на курортах юга России — в Крыму и Краснодарском крае — не стоит ждать раньше середины июля, когда в отелях появятся свободные места, рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Несмотря на открытие Турции, на данный момент снижения цен в российских отелях нет. Туры на черноморское побережье распроданы до 10-15 июля — нет никакой необходимости подстегивать продажи за счет скидок», — цитирует Сергея Ромашкина газета «Известия».

По его мнению, падение цен не случится раньше 10 июля. При этом не нужно ждать скидок до 50-80%, сначала снижение будет на уровне 5-10% в зависимости от спроса на размещение. Это произойдет на всех российских курортах.

«Сейчас российские отельеры цены поднимать уже не будут. Наоборот, в августе ждем снижения на 20%. Безусловно, это немного, ведь перед сезоном цены взлетели в два- три раза», — добавил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Места в отелях юга России после 15 июля есть: так, в базе туроператора «Дельфин» значатся доступными 200 отелей Краснодарского края из 400.