Туризм

АТОР предложила восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим объединениям ряда стран Европы и Азии с предложениями по восстановлению международного туризма, а также разработке общих стандартов для поездок. Об этом сообщила пресс-служба АТОР 4 августа.

По мнению ассоциации, «промедление с этим вопросом будет только усугублять кризис в мировой туристической отрасли», поэтому необходимо «начать восстановление взаимных поездок», не дожидаясь окончания пандемии, пишет ТАСС. Для этого АТОР предлагает разработать унифицированные правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов. Речь идет о «внедрении и взаимном признании стандартов Safe Travel».

«Мы считаем, что люди, имеющие прививку от COVID-19, должны беспрепятственно передвигаться по миру, путешествовать и отдыхать без ограничений, как это было до распространения коронавируса. На них не должны распространяться требования о карантине или другие ограничительные меры, по-прежнему действующие во многих странах для иностранных граждан. Разрешение свободно перемещаться по миру вакцинированным гражданам также может стать одним из важнейших шагов по перезагрузке международного туризма», - говорится в письме АТОР.

АТОР направила аналогичное предложение с просьбой поддержать инициативу в туристические ассоциации Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.